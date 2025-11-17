Укр
Когда проветривать дом, чтобы не появлялась плесень и конденсат: специалисты дали четкий ответ

Дарья Пшеничник
17 ноября 2025, 23:55
31
Важно иногда проветривать помещение, даже если за окном очень холодно.
Окно плесень
Что делать, чтобы не образовывались плесень и конденсат / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что способствует появлению плесени в жилье зимой
  • Когда лучше всего проветривать комнаты, чтобы избежать конденсата
  • Какие простые лайфхаки помогут уменьшить образование пара

Зимний период часто приносит не только холод, но и неприятную проблему - появление плесени в жилье. Основная причина заключается в слабом отоплении: батареи не справляются с осушением воздуха, и споры грибов начинают активно размножаться.

Специалисты отмечают, что регулярное проветривание - самый простой способ предотвратить образование конденсата и появление плесени, пишет издание Express.

По данным окружного совета Южного Оксфордшира, существуют критически важные моменты, когда открывать окна необходимо, даже если на улице мороз. Достаточно 5-15 минут свежего воздуха, чтобы снизить риск образования грибка.

Когда открывать окна

Лучше всего проветривать помещение во время приготовления пищи и сразу после принятия ванны или душа. Горячий пар от кастрюль или водных процедур значительно повышает влажность, и именно его нужно быстро вывести наружу.

Вытяжки помогают частично, но только свежий воздух с улицы способен эффективно осушить помещение.

Полезные лайфхаки

Эксперты советуют несколько простых приемов, которые уменьшают образование пара:

  • накрывать кастрюли и сковородки крышками во время готовки;
  • набирать в ванну сначала немного холодной воды, а уже потом добавлять горячую.

Вывод

Чтобы защитить дом от плесени, важно сочетать регулярное проветривание с небольшими бытовыми хитростями. Даже несколько минут открытого окна после готовки или душа способны существенно снизить уровень влажности и сохранить здоровый микроклимат в доме.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

