Когда проветривать дом, чтобы не появлялась плесень и конденсат: специалисты дали четкий ответ

Важно иногда проветривать помещение, даже если за окном очень холодно.

Что делать, чтобы не образовывались плесень и конденсат

Зимний период часто приносит не только холод, но и неприятную проблему - появление плесени в жилье. Основная причина заключается в слабом отоплении: батареи не справляются с осушением воздуха, и споры грибов начинают активно размножаться.

Специалисты отмечают, что регулярное проветривание - самый простой способ предотвратить образование конденсата и появление плесени, пишет издание Express.

По данным окружного совета Южного Оксфордшира, существуют критически важные моменты, когда открывать окна необходимо, даже если на улице мороз. Достаточно 5-15 минут свежего воздуха, чтобы снизить риск образования грибка.

Когда открывать окна

Лучше всего проветривать помещение во время приготовления пищи и сразу после принятия ванны или душа. Горячий пар от кастрюль или водных процедур значительно повышает влажность, и именно его нужно быстро вывести наружу.

Вытяжки помогают частично, но только свежий воздух с улицы способен эффективно осушить помещение.

Полезные лайфхаки

Эксперты советуют несколько простых приемов, которые уменьшают образование пара:

накрывать кастрюли и сковородки крышками во время готовки;

набирать в ванну сначала немного холодной воды, а уже потом добавлять горячую.

Вывод

Чтобы защитить дом от плесени, важно сочетать регулярное проветривание с небольшими бытовыми хитростями. Даже несколько минут открытого окна после готовки или душа способны существенно снизить уровень влажности и сохранить здоровый микроклимат в доме.

