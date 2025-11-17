Когда проветривать дом, чтобы не появлялась плесень и конденсат: специалисты дали четкий ответ

Вы узнаете:
- Что способствует появлению плесени в жилье зимой
- Когда лучше всего проветривать комнаты, чтобы избежать конденсата
- Какие простые лайфхаки помогут уменьшить образование пара
Зимний период часто приносит не только холод, но и неприятную проблему - появление плесени в жилье. Основная причина заключается в слабом отоплении: батареи не справляются с осушением воздуха, и споры грибов начинают активно размножаться.
Специалисты отмечают, что регулярное проветривание - самый простой способ предотвратить образование конденсата и появление плесени, пишет издание Express.
По данным окружного совета Южного Оксфордшира, существуют критически важные моменты, когда открывать окна необходимо, даже если на улице мороз. Достаточно 5-15 минут свежего воздуха, чтобы снизить риск образования грибка.
Когда открывать окна
Лучше всего проветривать помещение во время приготовления пищи и сразу после принятия ванны или душа. Горячий пар от кастрюль или водных процедур значительно повышает влажность, и именно его нужно быстро вывести наружу.
Вытяжки помогают частично, но только свежий воздух с улицы способен эффективно осушить помещение.
Полезные лайфхаки
Эксперты советуют несколько простых приемов, которые уменьшают образование пара:
- накрывать кастрюли и сковородки крышками во время готовки;
- набирать в ванну сначала немного холодной воды, а уже потом добавлять горячую.
Вывод
Чтобы защитить дом от плесени, важно сочетать регулярное проветривание с небольшими бытовыми хитростями. Даже несколько минут открытого окна после готовки или душа способны существенно снизить уровень влажности и сохранить здоровый микроклимат в доме.
