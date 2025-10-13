Секретное оружие против плесени: 'ядерная' смесь творит настоящие чудеса

Вы узнаете:
В холодное время года в домах и квартирах часто повышается влажность: включается отопление, окна закрыты, вентиляция ухудшается.
Всё это создаёт идеальные условия для появления плесени. Иногда она возникает буквально за одну ночь, пишет Express.
Устраните причину, а не только последствия
Удаление видимых пятен — это временное решение. Если не избавиться от источника сырости и не обеспечить приток свежего воздуха, плесень вернётся. Важно устранить утечки, проветривать помещения и контролировать уровень влажности в доме.
Натуральные средства: уксус и сода
Многие эксперты советуют использовать белый уксус — это недорогой, безопасный и эффективный способ избавиться от плесени.
Он не только убивает споры, но и предотвращает их повторное появление.
Как использовать уксус
- Смешайте уксус и воду в равных частях в пульверизаторе.
- Распылите на поражённые участки.
- Оставьте на 1 час.
- Протрите поверхность влажной тряпкой.
Альтернатива:
- раствор из пищевой соды и воды
- особенно хорош для деликатных поверхностей.
Что с отбеливателем
Отбеливатель часто применяют для плитки и ванных комнат. Он действительно эффективен, но:
- работает только на поверхности;
- может повредить или обесцветить стены.
Если используете отбеливатель:
- Разведите его в пропорции 1:4 с водой.
- Аккуратно нанесите на участок с плесенью.
- После удаления — тщательно высушите поверхность.
Профилактика: как не допустить плесени
Чтобы плесень не появилась снова, важно соблюдать элементарные меры профилактики:
- Регулярно проветривайте помещение, даже зимой.
- Удаляйте конденсат с окон и стен.
- Используйте вытяжку при готовке и во время душа.
- Следите за утечками воды.
- Поддерживайте умеренную температуру в доме — лучше слабое, но постоянное отопление.
Эффективный способ удаления плесени: простые средства из дома
Справиться с плесенью можно легко и уже есть у вас под рукой.
Вам понадобится:
- 1 стакан перекиси водорода
- 1 столовая ложка обычного средства для мытья посуды
- (по желанию) несколько капель эфирного масла чайного дерева или гвоздики для усиления антибактериального эффекта
Смотрите видео - как бороться с плесенью:
Как бороться с плесенью, поражающей стены, потолки и ванной комнаты? Об этом идет речь в выпуске "Территории советов".
Эксперты детально рассмотрели вопрос удаления плесени дома и дали действенные советы.
Напомним, ранее Главред писал о том, как плесень исчезнет навсегда. При очистке от плесени важно соблюдать меры предосторожности: использовать прочные резиновые перчатки.
Ранее сообщалось о том, что идеальное средство быстро решит проблему. Простое средство поможет очень быстро вывести плесень в ванной и других помещениях.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
