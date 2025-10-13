Секретное оружие против плесени: 'ядерная' смесь творит настоящие чудеса

Удаление видимых пятен — это временное решение. Если не избавиться от источника сырости, плесень вернётся.

https://glavred.info/lifehack/sekretnoe-oruzhie-protiv-pleseni-yadernaya-smes-tvorit-nastoyashchie-chudesa-10706054.html Ссылка скопирована

Как избавиться от плесени / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот

Вы узнаете:

Если не избавиться от источника сырости, плесень вернётся

Многие эксперты советуют использовать белый уксус

В холодное время года в домах и квартирах часто повышается влажность: включается отопление, окна закрыты, вентиляция ухудшается.

Всё это создаёт идеальные условия для появления плесени. Иногда она возникает буквально за одну ночь, пишет Express.

видео дня

Устраните причину, а не только последствия

Удаление видимых пятен — это временное решение. Если не избавиться от источника сырости и не обеспечить приток свежего воздуха, плесень вернётся. Важно устранить утечки, проветривать помещения и контролировать уровень влажности в доме.

Натуральные средства: уксус и сода

Многие эксперты советуют использовать белый уксус — это недорогой, безопасный и эффективный способ избавиться от плесени.

Он не только убивает споры, но и предотвращает их повторное появление.

Как использовать уксус

Смешайте уксус и воду в равных частях в пульверизаторе.

Распылите на поражённые участки.

Оставьте на 1 час.

Протрите поверхность влажной тряпкой.

Альтернатива:

раствор из пищевой соды и воды

особенно хорош для деликатных поверхностей.

/ Главред

Что с отбеливателем

Отбеливатель часто применяют для плитки и ванных комнат. Он действительно эффективен, но:

работает только на поверхности;

может повредить или обесцветить стены.

Если используете отбеливатель:

Разведите его в пропорции 1:4 с водой.

Аккуратно нанесите на участок с плесенью.

После удаления — тщательно высушите поверхность.

Профилактика: как не допустить плесени

Чтобы плесень не появилась снова, важно соблюдать элементарные меры профилактики:

Регулярно проветривайте помещение, даже зимой.

Удаляйте конденсат с окон и стен.

Используйте вытяжку при готовке и во время душа.

Следите за утечками воды.

Поддерживайте умеренную температуру в доме — лучше слабое, но постоянное отопление.

Эффективный способ удаления плесени: простые средства из дома

Справиться с плесенью можно легко и уже есть у вас под рукой.

Вам понадобится:

1 стакан перекиси водорода

1 столовая ложка обычного средства для мытья посуды

(по желанию) несколько капель эфирного масла чайного дерева или гвоздики для усиления антибактериального эффекта

Смотрите видео - как бороться с плесенью:

Как бороться с плесенью, поражающей стены, потолки и ванной комнаты? Об этом идет речь в выпуске "Территории советов".

Эксперты детально рассмотрели вопрос удаления плесени дома и дали действенные советы.

Напомним, ранее Главред писал о том, как плесень исчезнет навсегда. При очистке от плесени важно соблюдать меры предосторожности: использовать прочные резиновые перчатки.

Ранее сообщалось о том, что идеальное средство быстро решит проблему. Простое средство поможет очень быстро вывести плесень в ванной и других помещениях.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред