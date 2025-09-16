Домашний убийца плесени: всего два компонента, и никакой сырости

Вы узнаете:
Плесень может появиться даже в самых чистых домах. Особенно часто она образуется в тёплых и влажных местах — ванных комнатах, душевых кабинах и стиральных машинах.
Это не только вызывает неприятный запах, но и может представлять угрозу для здоровья, пишет Express.
Простое и эффективное средство против плесени
Существует мощный способ избавиться от плесени, используя всего два обычных ингредиента, которые, скорее всего, уже есть у вас дома.
Что нужно:
- 1 стакан перекиси водорода
- 1 столовая ложка средства для мытья посуды
- (по желанию) несколько капель масла чайного дерева или гвоздики
Как использовать
Смешайте всё в тёмной бутылке с распылителем, нанесите на проблемные участки (например, швы в ванной или резинки стиральной машины) и тщательно вытрите.
Результат
Средство не только уничтожает плесень, но и предотвращает её повторное появление. Подходит для душевых, тканей и любых других влажных поверхностей.
Простое средство от плесени: советы экспертов
Эксперты советуют использовать обычный белый уксус как натуральное и безопасное средство против плесени. Однако способ борьбы с влажностью напрямую зависит от её источника. Если есть подозрение на протечку крыши или повреждение внешних стен, важно обратиться к специалистам — они помогут точно выявить и устранить первопричину сырости.
Смотрите видео - как избавиться от плесени дома:
Напомним, ранее Главред писал о том, как плесень исчезнет навсегда. При очистке от плесени важно соблюдать меры предосторожности: использовать прочные резиновые перчатки.
Ранее сообщалось о том, что идеальное средство быстро решит проблему. Простое средство поможет очень быстро вывести плесень в ванной и других помещениях.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
