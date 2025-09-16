Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Домашний убийца плесени: всего два компонента, и никакой сырости

Алексей Тесля
16 сентября 2025, 16:56
55
Существует способ избавиться от плесени, используя всего два обычных ингредиента, которые, скорее всего, уже есть у вас дома.
Плесень
Как убрать плесень / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Простое и эффективное средство против плесени
  • Как избавиться от плесени дома
  • Простое средство от плесени: советы экспертов

Плесень может появиться даже в самых чистых домах. Особенно часто она образуется в тёплых и влажных местах — ванных комнатах, душевых кабинах и стиральных машинах.

Это не только вызывает неприятный запах, но и может представлять угрозу для здоровья, пишет Express.

видео дня

Простое и эффективное средство против плесени

Существует мощный способ избавиться от плесени, используя всего два обычных ингредиента, которые, скорее всего, уже есть у вас дома.

Что нужно:

  • 1 стакан перекиси водорода
  • 1 столовая ложка средства для мытья посуды
  • (по желанию) несколько капель масла чайного дерева или гвоздики

  • Как использовать

Смешайте всё в тёмной бутылке с распылителем, нанесите на проблемные участки (например, швы в ванной или резинки стиральной машины) и тщательно вытрите.

Как избавиться от плесени на стенах
/ Главред

Результат

Средство не только уничтожает плесень, но и предотвращает её повторное появление. Подходит для душевых, тканей и любых других влажных поверхностей.

Простое средство от плесени: советы экспертов

Эксперты советуют использовать обычный белый уксус как натуральное и безопасное средство против плесени. Однако способ борьбы с влажностью напрямую зависит от её источника. Если есть подозрение на протечку крыши или повреждение внешних стен, важно обратиться к специалистам — они помогут точно выявить и устранить первопричину сырости.

Смотрите видео - как избавиться от плесени дома:

Напомним, ранее Главред писал о том, как плесень исчезнет навсегда. При очистке от плесени важно соблюдать меры предосторожности: использовать прочные резиновые перчатки.

Ранее сообщалось о том, что идеальное средство быстро решит проблему. Простое средство поможет очень быстро вывести плесень в ванной и других помещениях.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Есть некие данные и реальные шансы": в Раде назвали точные сроки окончания войны

"Есть некие данные и реальные шансы": в Раде назвали точные сроки окончания войны

18:45Война
Ударит летняя жара до почти +30: когда в Украину вернется тепло - известна дата

Ударит летняя жара до почти +30: когда в Украину вернется тепло - известна дата

17:51Синоптик
Трамп заявил о соглашении между Украиной и Россией и выставил ультиматум Европе

Трамп заявил о соглашении между Украиной и Россией и выставил ультиматум Европе

17:48Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Финансовая фортуна улыбнется четырем знакам зодиака 16 сентября: кто в списке

Финансовая фортуна улыбнется четырем знакам зодиака 16 сентября: кто в списке

Карта Deep State онлайн за 16 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Не судьба: четыре знака зодиака, которым грозит множество расставаний

Не судьба: четыре знака зодиака, которым грозит множество расставаний

Особый день: какие знаки зодиака получат сюрпризы 16 сентября

Особый день: какие знаки зодиака получат сюрпризы 16 сентября

Убытки колоссальные: РФ ударила дронами по Эпицентру, пожар до сих пор тушат

Убытки колоссальные: РФ ударила дронами по Эпицентру, пожар до сих пор тушат

Последние новости

18:52

Сухой посол сала: секретная добавка и деликатес становится "волшебным"

18:45

"Есть некие данные и реальные шансы": в Раде назвали точные сроки окончания войны

18:28

Желтый знак с четырьмя линиями сбил с толку водителей - что он означает

17:51

Ударит летняя жара до почти +30: когда в Украину вернется тепло - известна дата

17:48

Трамп заявил о соглашении между Украиной и Россией и выставил ультиматум ЕвропеВидео

Россия может развязать войну в Европе, все будет зависеть от двух сценариев - ЖироховРоссия может развязать войну в Европе, все будет зависеть от двух сценариев - Жирохов
17:44

В Украине изменился курс доллара и евро: сколько теперь стоит валюта

17:40

"Спрашивали, чего не на фронте": Игорь Ласточкин передал сообщение с передовой

17:09

Два подростка нашли самый большой клад в истории Украины - что там былоВидео

17:08

"Ей не больно": Зеленский эмоционально отреагировал на непрекращающиеся атаки РФФотоВидео

Реклама
16:56

Домашний убийца плесени: всего два компонента, и никакой сыростиВидео

16:55

Тренер "Лиги Смеха" Иван Люленов прокомментировал расставание со своей девушкой

16:42

Россияне из пяти бригад на грани окружения: ВСУ срывают масштабную операцию РФ

16:41

Путину нужна новая война, у него уже есть план: что задумал глава Кремля

16:37

Не Оливье и не Цезарь: салат из трех ингредиентов, который съедят за 5 минут

16:35

На вершине не iPhone: названы самые популярные смартфоны в мире

16:24

"Уши режет": "звезда 90-х" обвинила Пугачеву во лжи

16:15

В Украине готовят новые правила мобилизации - у кого отберут отсрочку

16:04

В Польше задержали украинца и белоруску из-за инцидента с дроном - что известно

16:03

Золотая корочка мечты: что превращает картошку в настоящий шедеврВидео

15:57

Имеет более 20 компонентов из США: ГУР рассекретило "начинку" одного из дронов РФ

Реклама
15:56

В США скончался популярный американский актер

15:54

Известный певец рассказал об интимной встрече с Ириной Билык

15:46

Заработали миллионы рублей: сын Ротару с паспортом РФ разозлил пропагандистов

15:32

Эксперты призвали в сентябре натирать окна корицей: зачем это делать

15:20

Как правильно здороваться на похоронах: священник объяснилВидео

15:19

Фильм Птушкина "Антарктида" стал абсолютным рекордсменом: в чем достижениеВидео

15:12

Хит сезона: деревья, которые обязательно сажать осенью для яркой весныВидео

15:03

ЕС отложил принятие 19-го пакета санкций: у Зеленского назвали причину

14:51

НАБУ три года уничтожало отечественного производителя тепловизоров – эксперт о скандале с "Арчер"

14:49

Такие носили только дворяне - какие фамилии выдают благородное происхождение

14:35

"Наш роман продолжается": Константин Грубич высказался о Пугачевой

14:35

Где девятка среди шестерок: только самые внимательные найдут ответ всего за 7 секунд

14:34

Учителям в 2026 году повысят зарплаты: сколько они будут получать

14:29

Разберут со стола первой: рецепт очень вкусной горячей закуски

14:20

Будет кровь, пот, грязь: как исполнитель хита "Червона рута" узнал о мобилизации сына

14:12

Обернется к ЕС: на какой шаг решится Лукашенко после потепления в отношениях с СШАВидео

14:11

Точно пролежит до весны: какой овощ нужно хранить рядом с картошкойВидео

14:04

Почему 17 сентября женщинам нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

13:58

Мощный оберег дома или источник бед: когда категорически нельзя срезать рогозВидео

13:47

"Беларусь - ресурс РФ": эксперт сделал тревожное заявление о вовлечении Минска в войнуВидео

Реклама
13:23

Россия атаковала Харьков дроном, есть пострадавшие: первые кадры после удараФото

13:22

Возможны мигрени и боль в суставах: украинцев предупредили о резкой смене погоды

12:48

В России может подняться стихийный бунт: экономист спрогнозировал реакцию Кремля

12:43

"Сорвался с цепи": звезда "Лиги смеха" признался, что изменял беременной женеВидео

12:42

Рейтинг сильнейших боксеров мира: Усик потерял первое место

12:39

По 5 грн уже не будет - названа новая цена на один из самых популярных фруктов

12:34

Что добавить в тесто для блинов, чтобы оно не рвалось: секрет в одном продукте

12:34

Потап поддержал Аллу Пугачеву: с чем артист обратился к Примадонне

12:13

Китайский гороскоп на завтра 17 сентября: Тиграм - успех, Кроликам - роковая встреча

11:58

Убытки колоссальные: РФ ударила дронами по Эпицентру, пожар до сих пор тушатФото

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалатыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять