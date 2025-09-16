Домашний убийца плесени: всего два компонента, и никакой сырости

Существует способ избавиться от плесени, используя всего два обычных ингредиента, которые, скорее всего, уже есть у вас дома.

https://glavred.info/lifehack/domashniy-ubiyca-pleseni-vsego-dva-komponenta-i-nikakoy-syrosti-10698608.html Ссылка скопирована

Как убрать плесень / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Простое и эффективное средство против плесени

Как избавиться от плесени дома

Простое средство от плесени: советы экспертов

Плесень может появиться даже в самых чистых домах. Особенно часто она образуется в тёплых и влажных местах — ванных комнатах, душевых кабинах и стиральных машинах.

Это не только вызывает неприятный запах, но и может представлять угрозу для здоровья, пишет Express.

видео дня

Простое и эффективное средство против плесени

Существует мощный способ избавиться от плесени, используя всего два обычных ингредиента, которые, скорее всего, уже есть у вас дома.

Что нужно:

1 стакан перекиси водорода

1 столовая ложка средства для мытья посуды

(по желанию) несколько капель масла чайного дерева или гвоздики

Как использовать

Смешайте всё в тёмной бутылке с распылителем, нанесите на проблемные участки (например, швы в ванной или резинки стиральной машины) и тщательно вытрите.

/ Главред

Результат

Средство не только уничтожает плесень, но и предотвращает её повторное появление. Подходит для душевых, тканей и любых других влажных поверхностей.

Простое средство от плесени: советы экспертов

Эксперты советуют использовать обычный белый уксус как натуральное и безопасное средство против плесени. Однако способ борьбы с влажностью напрямую зависит от её источника. Если есть подозрение на протечку крыши или повреждение внешних стен, важно обратиться к специалистам — они помогут точно выявить и устранить первопричину сырости.

Смотрите видео - как избавиться от плесени дома:

Напомним, ранее Главред писал о том, как плесень исчезнет навсегда. При очистке от плесени важно соблюдать меры предосторожности: использовать прочные резиновые перчатки.

Ранее сообщалось о том, что идеальное средство быстро решит проблему. Простое средство поможет очень быстро вывести плесень в ванной и других помещениях.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред