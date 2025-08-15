РФ ударила баллистикой по пригороду Днепра перед переговорами Трампа с Путиным

Было как минимум два взрыва, в результате известно, как минимум, об одном раненом.

В Днепре было как минимум два взрыва в результате ударов баллистических ракет

Предварительно, есть погибший и пострадавший, возник пожар

Днепровский район был под ударом баллистических ракет российской оккупационной армии в пятницу днем, 15 августа.

Об угрозе вражеской атаки говорилось в сообщении в Telegram Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Подчеркивалось, что опасность связана с возможностью баллистической атаки РФ с восточного направления.

"Днепр, в укрытие!", - говорилось в сообщении ВС ВСУ.

По данным онлайн-ресурсов Днепра, было как минимум два взрыва в результате ударов баллистических ракет. По некоторым данным, прилет мог быть в районе жилой застройки.

По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, РФ ударила ракетами по пригороду Днепра, в результате есть пострадавший.

"Днепровский район. Ракетная атака. Предварительно пострадавший. Возник пожар. Подробности уточняем", - написал Лысак.

Позднее он добавил, что в результате атаки РФ один человек погиб, а еще один получил ранения.

Майор Вооружённых сил Украины и политолог Андрей Ткачук отметил, что в последнее время Россия стала реже осуществлять масштабные ракетные и дроновые атаки по территории Украины. По его мнению, это связано с намеченными переговорами между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.

Он предположил, что до 15 августа Кремль, скорее всего, будет воздерживаться от массированных обстрелов. Однако после этой даты, по словам Ткачука, украинцам следует быть особенно внимательными и соблюдать меры безопасности.

Как писал Главред, ранее город Лозовая Харьковской области подвергся самому массированному удару с начала войны России против Украины. В результате атаки пострадала критическая инфраструктура, многоэтажки и частный сектор. Есть раненые, в том числе и дети.

Напомним, что ранее российская оккупационная армия атаковала дронами Одесскую область. В результате попаданий вспыхнули масштабные пожары.

Ранее сообщалось о том, что армия РФ атаковала Украину 46-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям, а также баллистической ракетой Искандер-М.

