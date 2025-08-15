РФ ударила баллистикой по пригороду Днепра перед переговорами Трампа с Путиным

Главное:
- В Днепре было как минимум два взрыва в результате ударов баллистических ракет
- Предварительно, есть погибший и пострадавший, возник пожар
Днепровский район был под ударом баллистических ракет российской оккупационной армии в пятницу днем, 15 августа.
Об угрозе вражеской атаки говорилось в сообщении в Telegram Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Подчеркивалось, что опасность связана с возможностью баллистической атаки РФ с восточного направления.
"Днепр, в укрытие!", - говорилось в сообщении ВС ВСУ.
По данным онлайн-ресурсов Днепра, было как минимум два взрыва в результате ударов баллистических ракет. По некоторым данным, прилет мог быть в районе жилой застройки.
По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, РФ ударила ракетами по пригороду Днепра, в результате есть пострадавший.
"Днепровский район. Ракетная атака. Предварительно пострадавший. Возник пожар. Подробности уточняем", - написал Лысак.
Позднее он добавил, что в результате атаки РФ один человек погиб, а еще один получил ранения.
Удары РФ по Украине: прогноз военного
Майор Вооружённых сил Украины и политолог Андрей Ткачук отметил, что в последнее время Россия стала реже осуществлять масштабные ракетные и дроновые атаки по территории Украины. По его мнению, это связано с намеченными переговорами между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.
Он предположил, что до 15 августа Кремль, скорее всего, будет воздерживаться от массированных обстрелов. Однако после этой даты, по словам Ткачука, украинцам следует быть особенно внимательными и соблюдать меры безопасности.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Как писал Главред, ранее город Лозовая Харьковской области подвергся самому массированному удару с начала войны России против Украины. В результате атаки пострадала критическая инфраструктура, многоэтажки и частный сектор. Есть раненые, в том числе и дети.
Напомним, что ранее российская оккупационная армия атаковала дронами Одесскую область. В результате попаданий вспыхнули масштабные пожары.
Ранее сообщалось о том, что армия РФ атаковала Украину 46-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям, а также баллистической ракетой Искандер-М.
О персоне: Сергей Лысак
Сергей Петрович Лысак - украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года - председатель Днепропетровской ОГА.
