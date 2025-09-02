ВСУ освободили населенный пункт в Донецкой области - там взвился украинский флаг

Украинские защитники уничтожили все опорные пункты противника в поселке.

https://glavred.info/war/vsu-osvobodili-naselennyy-punkt-v-doneckoy-oblasti-tam-vzvilsya-ukrainskiy-flag-10694678.html Ссылка скопирована

ВСУ освободили Удачное / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео Генштаба

Что известно:

ВСУ освободили поселок Удачное на Покровском направлении

В течение двух недель штурмовые группы поэтапно зачистили поселок

В Удачном взвился флаг Украины

Украинские военные успешно освободили Удачное в Донецкой области. Поселок провели зачистку поселка и установили украинский флаг над населенным пунктом. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Операция была проведена на одном из самых горячих направлений фронта - Покровском. Удачное освободили бойцы 425 отдельного штурмового полка "Скала".

видео дня

"Зачистка поселка Удачное в Донецкой области и установление флага. Покровское направление. Слава Украине!" - говорится в сообщении.

По данным военных, во время штурма все опорные пункты противника были уничтожены в прямом контакте и при поддержке средств поражения. В течение двух недель штурмовые группы поэтапно проводили зачистку поселка, двигаясь дом за домом. После завершения операции украинские военные подняли над населенным пунктом государственный флаг Украины.

В то же время на карте Deep State часть поселка пока все еще обозначена как оккупированная.

Что известно об Удачном

Поселок Удачное расположен в Покровском районе Донецкой области. Он является важным пунктом на железнодорожной линии. До начала боевых действий в 2024 году население поселка составляло около 300 человек.

Во время активных боевых действий Удачное неоднократно подвергалось обстрелам со стороны российских войск. В частности, 17 декабря 2024 года поселок был обстрелян артиллерией, в результате чего ранения получили четверо работников местной шахты.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Как сообщал Главред, российские оккупанты стягивают резервы на Покровское направление, в частности морскую пехоту, готовясь к возможному наступлению. Ситуация остается напряженной, сообщил спикер группировки "Днепр" Виктор Трегубов.

Также 2 сентября агенты партизанского движения "Атэш" провели диверсию возле временно оккупированного Дебальцево на Донецком направлении. Им удалось нарушить логистику и задержать поставки оккупационных войск России.

Кроме этого, бойцы "Азова" укрепили оборону на Покровском направлении. Заместитель командира 1-го корпуса НГУ Святослав "Калина" Паламар рассказал, что ситуация там значительно лучше, чем месяц назад. Он отметил, что враг активно пополняет силы, но за это время понес потери: более 1600 погибших, около 800 раненых и 58 пленных.

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред