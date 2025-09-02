Укр
Читать на украинском
В гарантиях нет смысла: экс-сотрудник СБУ сказал, что реально защитит Украину

Анна Ярославская
2 сентября 2025, 11:04
Лучшая гарантия безопасности для Украины – это военное производство.
Иван Ступак
Иван Ступак сказал, почему гарантии безопасности, которые обсуждает Запад, не сработают / Коллаж: Главред, фото: ОП, Facebook Ивана Ступака

Гарантии безопасности, о которых сейчас говорят страны Запада, не обеспечат Украине реальную безопасность. Об этом в интервью Главреду сказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак и объяснил, что на самом деле нужно Киеву.

"Лично я в подобные гарантии не верю, потому что все это мы уже проходили. Гарантии – такая вещь, что сегодня они есть, а завтра их уже нет. Коалиции распадаются, премьеры и президенты уходят в отставку, и потом заставить кого-то выполнять гарантии – шансов ноль. Ни одну страну и ни одного человека не заставишь выполнять то, чего он не хочет", - сказал Ступак.

В качестве примера он привел историю с бесконтактными взрывателями, которые США должны были передать Украине. Администрация Байдена специально профинансировала поставки, однако новая администрация решила, что 20 тысяч бесконтактных взрывателей больше нужны не Украине, а Израилю, и решила нам их не давать.

"Нужно понимать, что подобная история будет регулярно повторяться, поскольку страны руководствуются исключительно национальным интересом. Вот в Италии сегодня премьер-министром является Джорджа Мелони, а со временем ее может сменить, условно говоря, руководитель пророссийской партии Пять звезд. И тогда страна откажется от выполнения своих обязательств", - объяснил военный эксперт.

Ступак уверен, что единственный вариант, который может сработать – это предоставление Украине политического согласия на размещение в стране частного иностранного бизнеса – американского, британского, итальянского – после окончания войны.

"Это выигрышный вариант для Украины, ведь тогда создается производство, трудоустраиваются люди, а в бюджет платятся налоги. Вариант выгоден и странам, которые предоставляют право на производство. Причем отмотать все назад будет уже нельзя, ведь компанию с запущенным производством разного масштаба нельзя просто взять и выковырять", - объяснил он.

"В гарантии безопасности я не верю. Это как в случае со страховой компанией: когда у нее нет желания выплачивать деньги, она найдет множество аргументов. Самый последний аргумент – мол, денег нет, извините. Поэтому в бумажки не верю. Лучшая гарантия – военное производство", - добавил Ступак.

Гарантии безопасности для Украины

Как писал Главред, гарантии безопасности для Украины должны быть конкретными, юридически обязательными и эффективными. Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига.

Министр иностранных дел Йоганн Вадефуль заявил, что будущие гарантии безопасности для Украины после возможного мирного соглашения должны быть максимально приближенными к членству в НАТО.

Европейские лидеры обсуждают гарантии безопасности для Украины, которые обяжут союзников Киева в течение 24 часов решить, оказывать ли стране военную поддержку в случае повторного нападения России. По данным Bloomberg, автором предложения является премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Россия заявляет, что готова согласиться на гарантии безопасности для Украины, но только при условии их обеспечения совместно Китаем, США и рядом европейских государств.

5-я статья НАТО
Что такое пятая статья НАТО / Инфографика: Главред

Какие гарантии безопасности нужны Украине - мнение военного

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник Максим Жорин считает, что единственной гарантией безопасности могло бы стать присутствие военных НАТО или Соединенных Штатов на линии разграничения. Однако западный мир пока не показывает свою готовность к такому шагу.

"Во всех остальных случаях эта история будет исключительно на желании россиян — стрелять или не стрелять, наступать или не наступать, делать провокации или не делать. Мы будем регистрировать, передавать. ООН снова слепая будет ходить, как в комнате без света, искать доказательства. Весь этот цирк будет снова происходить", - сказал Жорин.

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

война России и Украины гарантии безопасности Иван Ступак
21:07

Бешеный скачок доллара и евро: новый курс валют на 2 сентября

21:00

Деталь, которая спасает жизни: зачем нужны черные точки на лобовом стеклеВидео

20:53

"Автомат" или "механика": эксперты развеяли популярный миф об экономии топлива

