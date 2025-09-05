Оккупанты положили глаз на три города: в ВСУ раскрыли планы РФ на осень

Кратко:
- Осенью РФ планирует наступление на Донбассе
- Оккупанты хотят захватить три города
- Сейчас враг стягивает дополнительные резервы
Российское военное командование поставило перед оккупантами новую задачу, а именно - захватить сразу три города Донецкой области. Речь идет о Покровске, Мирнограде и Доброполье. Об этом рассказал спикер ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский.
По его словам, первым объектом атаки определено Доброполье. В случае, если россияне смогут его оккупировать, то в дальнейшем планируют сосредоточить усилия на Мирнограде и Покровске. Затем Россия планирует окружить Константиновку, чтобы отрезать украинские логистические маршруты.
Сейчас россияне формируют так называемый "коридор" от Никаноровки и Маяка в направлении Доброполья и стягивают туда дополнительные резервы.
"У них есть риск, что наши силы перережут эту "кишку", поэтому они подтянули туда целые бригады с других участков фронта", - сказал Бельский в эфире телемарафона.
Спикер ОСУВ "Днепр" также рассказал, что враг несет значительные потери - только за минувшие сутки на Покровском направлении было ликвидировано 153 оккупантов.
ВСУ не уйдут с Донбасса - заяление Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Украина пойдет на территориальные уступки, то это приведет лишь к тому, что российский диктатор Владимир Путин использует захваченные территории как плацдарм для атаки на новые украинские города.
"Если завтра мы каким-то образом уйдем из Донбасса, чего не произойдет, мы откроем Путину незащищенное пространство, рядом с полуторамиллионным городом Харьков. Он также захватил бы промышленный центр Днепра. Это открыло бы для него новые возможности", - сказал Зеленский.
Ситуация на фронте - послдение новости
Как писал Главред, ситуация вблизи Покровска в Донецкой области остается чрезвычайно напряженной. Российские диверсионно-разведывательные группы пытаются прорвать оборону города, в частности - через систему канализации. Враг уже не впервые применяет такие методы для разведки, проведения диверсий и осложнения логистики украинских военных. Политолог и офицер ВСУ Андрей Ткачук заявил, что главная оперативная цель россиян до конца 2025 года - зайти в Покровск.
Российские военные пытаются закрепиться на северных окраинах Купянска. Они используют тактику просачивания в город и устанавливают флаги, чтобы использовать эту картинку в пропагандистских целях. В сентябре город еще не раз будет в центре внимания. Сейчас ситуация. в городе сложная.
Как сообщает британская разведка, оккупационные войска России снижают активность в Сумской и Харьковской областях. Зато Силы обороны Украины в последней преуспели.
Другие новости:
- Трамп устроил острый спор с европейскими лидерами по телефону - Bild
- Сколько еще выстоит Россия: генерал США дал четкий прогноз относительно сроков войны
- После разговора с Зеленским Трамп хочет поговорить с Путиным
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред