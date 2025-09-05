Укр
Читать на украинском
Оккупанты положили глаз на три города: в ВСУ раскрыли планы РФ на осень

Анна Ярославская
5 сентября 2025, 07:58
Первым объектом атаки определено Доброполье.
РФ готовит наступление на три города Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Осенью РФ планирует наступление на Донбассе
  • Оккупанты хотят захватить три города
  • Сейчас враг стягивает дополнительные резервы

Российское военное командование поставило перед оккупантами новую задачу, а именно - захватить сразу три города Донецкой области. Речь идет о Покровске, Мирнограде и Доброполье. Об этом рассказал спикер ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский.

По его словам, первым объектом атаки определено Доброполье. В случае, если россияне смогут его оккупировать, то в дальнейшем планируют сосредоточить усилия на Мирнограде и Покровске. Затем Россия планирует окружить Константиновку, чтобы отрезать украинские логистические маршруты.

Сейчас россияне формируют так называемый "коридор" от Никаноровки и Маяка в направлении Доброполья и стягивают туда дополнительные резервы.

"У них есть риск, что наши силы перережут эту "кишку", поэтому они подтянули туда целые бригады с других участков фронта", - сказал Бельский в эфире телемарафона.

Спикер ОСУВ "Днепр" также рассказал, что враг несет значительные потери - только за минувшие сутки на Покровском направлении было ликвидировано 153 оккупантов.

ВСУ не уйдут с Донбасса - заяление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Украина пойдет на территориальные уступки, то это приведет лишь к тому, что российский диктатор Владимир Путин использует захваченные территории как плацдарм для атаки на новые украинские города.

"Если завтра мы каким-то образом уйдем из Донбасса, чего не произойдет, мы откроем Путину незащищенное пространство, рядом с полуторамиллионным городом Харьков. Он также захватил бы промышленный центр Днепра. Это открыло бы для него новые возможности", - сказал Зеленский.

Ситуация на фронте - послдение новости

Как писал Главред, ситуация вблизи Покровска в Донецкой области остается чрезвычайно напряженной. Российские диверсионно-разведывательные группы пытаются прорвать оборону города, в частности - через систему канализации. Враг уже не впервые применяет такие методы для разведки, проведения диверсий и осложнения логистики украинских военных. Политолог и офицер ВСУ Андрей Ткачук заявил, что главная оперативная цель россиян до конца 2025 года - зайти в Покровск.

Российские военные пытаются закрепиться на северных окраинах Купянска. Они используют тактику просачивания в город и устанавливают флаги, чтобы использовать эту картинку в пропагандистских целях. В сентябре город еще не раз будет в центре внимания. Сейчас ситуация. в городе сложная.

Как сообщает британская разведка, оккупационные войска России снижают активность в Сумской и Харьковской областях. Зато Силы обороны Украины в последней преуспели.

