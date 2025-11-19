Кит Келлог объявил об отставке с должности спецпредставителя Трампа - какова причина

Келлог решил покинуть пост в январе, его решение связывают с несогласием с подходами администрации президента США к мирным переговорам по Украине.

Келлог объявил об отставке с должности спецпредставителя Трампа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

О чем говорится в материале Reuters:

Кэллог объявил о намерении уйти в отставку в январе

Должность спецпредставителя президента США временная

Кэллог обвинил администрацию США в приверженности к Москве

Спецпредставитель США в Украине Кит Келлог объявил коллегам о намерении покинуть свою должность в январе. Об этом передает Reuters со ссылкой на анонимные источники.

Сообщается, что должность специального представителя президента США является временной, и такие представители должны быть утверждены Сенатом, если они хотят продолжать выполнять свои обязанности после 360 дней. По словам Келлога, в соответствии с действующим законодательством, его полномочия завершаются в январе.

Как отмечает Reuters, отставного генерал-лейтенанта в Европе, в частности среди украинских дипломатов, воспринимали как человека, который готов прислушиваться к их позициям в администрации, которая иногда склонялась к видению Москвы относительно причин войны.

Келлог решительнее, чем многие другие представители администрации Трампа, осуждал российские атаки на гражданскую инфраструктуру Украины. Иногда он имел споры со специальным посланником по вопросам миротворческих миссий Стивом Уиткоффом, который повторял отдельные тезисы Владимира Путина и выступал за невыгодный для Украины обмен территориями в рамках будущего мирного соглашения.

В материале также отмечается, что среди достижений Келлога было его содействие освобождению десятков заложников, которых удерживал белорусский лидер Александр Лукашенко, в обмен на частичное смягчение санкций.

"Один человек, знакомый с мыслями Келлога, сказал, что он пришел к выводу, что над Украиной работает слишком много чиновников администрации, а в администрации не признают, что именно Россия, а не Украина, тормозит мирные переговоры. Другое лицо, знакомое с решением Келлога, сказала, что он никогда не намеревался долго оставаться в администрации", - говорится в материале.

Спецпредставители Трампа для завершения войны России против Украины / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Кэллог утверждал, что Украине придется признать временно оккупированные территории за Россией, а их возвращение возможно лишь в долгосрочной перспективе.

В то же время он подчеркнул, что подход президента США Дональда Трампа к переговорам между Украиной и государством-агрессором является взвешенным и сосредоточенным на персональном диалоге.

Кэллог также подчеркнул, что Россия не имеет шансов выиграть войну против Украины, иначе её войска уже были бы в Киеве, Одессе и на левом берегу Днепра.

О персоне: Кит Келлог Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.

