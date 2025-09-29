Украина вернет оккупированные территории: эксперт назвал болевую точку России

Действия Украины в последнее время четко показывают, под чьим контролем окажутся временно оккупированные территории.

План Кремля по оккупированным территориям может сорваться из-за проблем в самой России / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Что сказал Загородний:

Слова Келлога по оккупированным территориям не следует воспринимать за истину

Проблемы с нефтью могут перекрыть желание РФ присвоить территории Украины

Украина демонстрирует "язык" силы в отношении России

Специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог утверждал, что Украине придется признать временно оккупированные территории российскими, а вернуть их можно будет только в долгосрочной перспективе.

Однако это его заявление - не более, чем предположение. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Как США играют в дипломатические игры

По словам эксперта, Кэллог играет в дипломатию, ведь когда у страны-агрессора России не будет экспорта нефти, вопрос оккупированных территорий отпадет.

"Уже на этом этапе россиян очень беспокоит вопрос, почему нет бензина, почему все дорожает, то вскоре им вообще может стать не до оккупированных территорий", - пояснил он.

Именно поэтому Загородний призывает в первую очередь смотреть на события, а не заявления чиновников. В последнее время Украина демонстрирует силу, собственное оружие и способность защищаться. При таких условиях все, что говорил Келлог, останется просто предположением.

Возвращение контроля над оккупированными территориями - что известно

Напомним, Главред писал, что Украина имеет четкое видение по возвращению всех территорий, захваченных Россией. Вместе с международными партнерами уже проводились военные игры и моделировались различные сценарии развития событий.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не отдаст свои территории главе страны-оккупанта Владимиру Путину. Это категорически невозможно.

Ранее стало известно, что Украина способна восстановить контроль над всеми оккупированными территориями только при одном условии. Россия вряд ли пойдет на добровольный отказ, однако существует сценарий, при котором этого и не понадобится.

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) - политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях как политтехнолог, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

