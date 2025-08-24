Украина может вернуть все оккупированные территории без боя - боец ГУР назвал условие

Украина сможет вернуть все оккупированные территории только в случае внутреннего распада России, считает разведчик спецподразделения "Тимура" ГУР МО "Пика".

Украина может вернуть все оккупированные территории только при одном условии / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем рассказал разведчик:

Украина может восстановить контроль над всеми оккупированными территориями и выйти на границы 1991 года

Россия не согласится добровольно отдать оккупированные территории

Украина способна восстановить контроль над всеми оккупированными территориями только при одном условии. Россия вряд ли пойдет на добровольный отказ, однако существует сценарий, при котором этого и не понадобится. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал разведчик спецподразделения "Тимура" ГУР МО Украины с позывным "Пика".

По его словам, есть вполне реалистичное развитие событий, которое позволит Украине быстро восстановить границы 1991 года.

Большинство не представляет победу без возвращения всех оккупированных территорий, в частности Крыма. Такой же позиции придерживается и разведчик из спецподразделения "Тимура". В то же время он признал, что сценарий, при котором Россия добровольно отдает украинские земли, выглядит маловероятным. И все же только с возвращением всех территорий он видит настоящую победу Украины.

"Есть второй вариант, он более реалистичный - это распад России изнутри. После этого произойдет возвращение земель. Пусть они (россияне - ред.) договорятся с нашей властью, чтобы восстановить территорию Украины. Я думаю, это обязательно. Они должны восстановить все, отстроить все города и села", - отметил военный.

Разведчик спецподразделения "Тимура" ГУР МО Украины с позывным "Пика" отмечает, что чем дольше длится война, тем очевиднее становится, что агрессия против Украины может оказаться самой большой ошибкой Владимира Путина. В стремлении подчинить Украину российский диктатор рискует потерять собственное государство.

Военный убежден, что именно с этой войны для России может начаться процесс распада. Он отмечает, что с самого начала полномасштабного вторжения искренне верил в этот сценарий и ни дня не сомневался в нем. Несмотря на сложные времена на фронте, он всегда видел, что победа будет за Украиной, а от этой точки начнется крах России.

Как запустить процесс распада РФ - мнение эксперта

Как писал Главред, Россия сейчас держится исключительно за счет нефтедобывающей отрасли. Уничтожение этой сферы могло бы привести к распаду РФ уже в течение полугода. Для этого, по мнению военного эксперта, полковника запаса ВСУ и летчика-инструктора Романа Свитана, необходимо возобновить действие так называемых "санкций Малюка-Буданова", которые были свернуты три месяца назад.

Эксперт отмечает, что Россия напоминает колосса на глиняных ногах, а ее "глиняными ногами" являются именно нефтедобывающие вышки.

"Если уничтожить российскую нефтедобычу, то есть нефтегазовую отрасль, этот колосс разрушится. Российская империя соткана из 21 республики и десятков государственных образований разного уровня (областей, краев и т.д.). 22-й республикой в свою конституцию Россия внесла наш Крым. А это перебор (видимо, россияне не играли в очко, не знают, чем это заканчивается). Как можно завалить этот колосс? Да просто! Сжечь российскую нефтянку. А это возможно. Везде, где есть нефть, бензин, авиационный керосин, дизель, можно жечь, просто поднеся спичку", - отметил он.

Распад России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Российская Федерация в нынешнем виде должна исчезнуть, однако сама Россия как государство может сохраниться - при условии, что она построит адекватную систему управления и отпустит народы, которые стремятся к независимости. Об этом заявил бывший депутат Госдумы и оппозиционный политик Илья Пономарев, пояснив, что под "ликвидацией агрессивного соседа" имеется в виду демонтаж именно нынешней Российской Федерации.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан отметил, что война не завершится до тех пор, пока страна-агрессор не распадется. По его словам, режим Владимира Путина будет делать все возможное, чтобы удержать Россию от разрушения, и соответствующие механизмы для этого у него есть.

Политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что крах путинской системы возможен только в случае внутренней борьбы между кремлевскими элитами, однако пока предпосылок для этого нет.

О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

