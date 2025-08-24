Популярному украинскому актеру оторвало палец - что произошло

Артур Логай мог избежать тяжелой травмы, но судьба распорядилась иначе.

Артур Логай потерял палец - что произошло с рукой актера / коллаж: Главред, фото: instagram.com/logai.arthur

Почему Артуру Логаю оторвало палец

Пришили ли актеру палец на место

Звезда сериала "Моя улюблена Страшко" и победитель шоу "Танцы со звездами-8" Артур Логай стал жертвой трагической случайности и нарушений правил безопасности, в результате чего он потерял палец. Об этом актер рассказал в своем блоге в Instagram.

На видео он показал изувеченную правую руку, а также раскрыл обстоятельства, при которых ему оторвало палец. Вместе с семьей Логай посетил скалодром. Там он зацепился обручальным кольцом, в результате чего и произошла травматическая ампутация. Пришить палец в больнице не удалось из-за характера травмы.

"Мне оторвало палец. Это не шутка. Это произошло три недели назад. Вечер, я приехал за полчаса до закрытия на скалодром к жене и к малому, чтобы провести время вместе. Мы начали лазить. На одной горке я пролез ее сначала за 14 секунд, потом говорю: "Смотри, сейчас будет за 12". Пролез за 12 и говорю: "Сейчас пролезу за 10 секунд". Там есть такая кнопка, которую ты нажимаешь когда стартуешь, и идет время, и в конце нажимаешь на стоп. Вот я нажал стоп, и в этот момент обручальное кольцо на правой руке зацепилось за эту кнопку, и в этот момент трос был не в сильном натяжении, потому что я уже отпустил руку, и должен был бы спускаться, но произошел рывок и палец зацепился. Я увидел, как мой палец буквально моментально отрывается и летит вниз. И я спустился. Забрал палец. Дальше была скорая. Когда я был в больнице, то говорил: "Боже, пожалуйста, пришейте палец, потому что мне нужно на работу". Но, к сожалению, из-за травматического характера этого отрыва пришить палец не смогли", - рассказал Артур Логай.

Он также отметил, что прежде снимал обручальное кольцо везде и всегда, но в этот раз забыл, что и обернулось для него серьезной травмой. Поэтому артист напоминает о важность соблюдения правил безопасности на любых площадках для физической активности.

Артур Логай потерял палец - что произошло с рукой актера / instagram.com/logai.arthur

Артур Логай потерял палец - что произошло с рукой актера / instagram.com/logai.arthur

О персоне: Артур Логай Артур Логай - украинский актер театра, кино и телевидения, певец. Принимал участие в проектах "Х-фактор-5" (10-е место) и "Танцы со звездами-8" (победа). Наиболее известен ролями в сериалах "Моя улюблена Страшко", "Київ вдень та вночі", "Дім Бобринських" и пр.

