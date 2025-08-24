Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Популярному украинскому актеру оторвало палец - что произошло

Анна Подгорная
24 августа 2025, 11:13
55
Артур Логай мог избежать тяжелой травмы, но судьба распорядилась иначе.
Артур Логай
Артур Логай потерял палец - что произошло с рукой актера / коллаж: Главред, фото: instagram.com/logai.arthur

Читайте больше:

  • Почему Артуру Логаю оторвало палец
  • Пришили ли актеру палец на место

Звезда сериала "Моя улюблена Страшко" и победитель шоу "Танцы со звездами-8" Артур Логай стал жертвой трагической случайности и нарушений правил безопасности, в результате чего он потерял палец. Об этом актер рассказал в своем блоге в Instagram.

На видео он показал изувеченную правую руку, а также раскрыл обстоятельства, при которых ему оторвало палец. Вместе с семьей Логай посетил скалодром. Там он зацепился обручальным кольцом, в результате чего и произошла травматическая ампутация. Пришить палец в больнице не удалось из-за характера травмы.

видео дня

"Мне оторвало палец. Это не шутка. Это произошло три недели назад. Вечер, я приехал за полчаса до закрытия на скалодром к жене и к малому, чтобы провести время вместе. Мы начали лазить. На одной горке я пролез ее сначала за 14 секунд, потом говорю: "Смотри, сейчас будет за 12". Пролез за 12 и говорю: "Сейчас пролезу за 10 секунд". Там есть такая кнопка, которую ты нажимаешь когда стартуешь, и идет время, и в конце нажимаешь на стоп. Вот я нажал стоп, и в этот момент обручальное кольцо на правой руке зацепилось за эту кнопку, и в этот момент трос был не в сильном натяжении, потому что я уже отпустил руку, и должен был бы спускаться, но произошел рывок и палец зацепился. Я увидел, как мой палец буквально моментально отрывается и летит вниз. И я спустился. Забрал палец. Дальше была скорая. Когда я был в больнице, то говорил: "Боже, пожалуйста, пришейте палец, потому что мне нужно на работу". Но, к сожалению, из-за травматического характера этого отрыва пришить палец не смогли", - рассказал Артур Логай.

Он также отметил, что прежде снимал обручальное кольцо везде и всегда, но в этот раз забыл, что и обернулось для него серьезной травмой. Поэтому артист напоминает о важность соблюдения правил безопасности на любых площадках для физической активности.

Артур Логай
Артур Логай потерял палец - что произошло с рукой актера / instagram.com/logai.arthur
Артур Логай
Артур Логай потерял палец - что произошло с рукой актера / instagram.com/logai.arthur

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, как Тамерлан делал предложение руки и сердца своей возлюбленной и коллеге Алене Омаргалиевой. По ее воспоминаниям, певец выбрал для этого не самый романтичный момент.

Также украинский юморист Олег Филимонов рассказал, как у него на руках умер внук-подросток. Смерть парня стала для всех трагической неожиданностью, и надолго выбила артиста из колеи.

Читайте также:

О персоне: Артур Логай

Артур Логай - украинский актер театра, кино и телевидения, певец. Принимал участие в проектах "Х-фактор-5" (10-е место) и "Танцы со звездами-8" (победа). Наиболее известен ролями в сериалах "Моя улюблена Страшко", "Київ вдень та вночі", "Дім Бобринських" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса Артур Логай
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США блокируют удары Украины по России: в WSJ узнали детали

США блокируют удары Украины по России: в WSJ узнали детали

11:06Война
Гривна держит удар, но евро подкинет сюрприз: банкир назвал курс до конца лета

Гривна держит удар, но евро подкинет сюрприз: банкир назвал курс до конца лета

10:03Экономика
Путин против мира в Украине: в США назвали цель России

Путин против мира в Украине: в США назвали цель России

08:57Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 24 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Один предмет "съедает" скорость Wi-Fi дома: куда нужно переставить роутер

Один предмет "съедает" скорость Wi-Fi дома: куда нужно переставить роутер

РФ готовит массированный удар: в Сети предупредили о бомбардировщиках с ракетами

РФ готовит массированный удар: в Сети предупредили о бомбардировщиках с ракетами

Китайский гороскоп на завтра 24 августа: Собакам - депрессия, Крысам - конфликты

Китайский гороскоп на завтра 24 августа: Собакам - депрессия, Крысам - конфликты

Украинская Атлантида: процветающий город, который затопили во времена СССР

Украинская Атлантида: процветающий город, который затопили во времена СССР

Последние новости

11:22

Вещи, изменившие мир: неожиданная история повседневных предметов

11:18

Донбасс под вопросом: СМИ раскрыли условие, при котором Украина может согласиться

11:15

Финансовый гороскоп на неделю с 25 по 31 августа

11:13

Популярному украинскому актеру оторвало палец - что произошло

11:06

США блокируют удары Украины по России: в WSJ узнали детали

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоУ Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко
10:03

Гривна держит удар, но евро подкинет сюрприз: банкир назвал курс до конца лета

10:02

Гороскоп Таро на неделю с 25 по 31 августа: Девам - награда, Львам - переживания

10:00

"Тайно помогал Украине вместе с правительством": Екатерина Бужинская рассказала правду о своем муже-иностранцеЭксклюзив

09:57

Почему остановка войны - это будет решение не Путинамнение

Реклама
09:09

Дроны "зажигают" российские тылы: беспилотники атаковали важный порт РФ и не толькоВидео

08:57

Путин против мира в Украине: в США назвали цель России

08:49

Карта Deep State онлайн за 24 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:38

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа: Тельцам - тупик, Рыбам нужен совет

08:00

Украина получит от Трампа более 3 тысяч ракет с ударом до 450 км – СМИ

07:10

Где три отличия между парнями, которые играют на волынке: лишь самые внимательные заметят

06:49

Смерть пропагандиста Вышинского: как приятель моей юности стал предателеммнение

05:30

Новые двери откроются для четырех знаков зодиака 24 августа: кто в списке

04:35

10 слов, которые раздражают филологов: некоторые из них можно очень часто услышатьВидео

03:30

Красивые имена для кошек и котов разних окрасов и характеров: список для вдохновения

02:35

Почему коты сбрасывают вещи со стола: причина, о которой не знают хозяева

Реклама
01:27

Резкий рост числа заболеваний COVID-19 летом: названы неожиданные причины

01:02

Как сдать экзамен по вождению с первого раза: названы 6 главных ошибокВидео

23 августа, суббота
23:35

РФ собрала под Покровском орду, которой хватит для захвата европейской страны - ВСУ

23:25

Стильная Александра Кучеренко показала модный лук

23:02

Внук Юрия Никулина удивил сходством со звездой Бриллиантовой руки

22:21

Шли к границам Днепропетровщины: бойцы РДК сорвали наступление оккупантов

21:59

ВСУ освободили населенный пункт на Донетчине: в ОСГВ "Днепр" раскрыли деталиВидео

21:39

Украинские беспилотники атаковали важное щупальце путинского режимамнение

21:22

Шесть тысяч Шахедов в месяц: РФ планирует увеличить масштабы ударов по Украине

21:09

Любимая рыба украинцев становится роскошью: цены подскочили за год на 14%

19:46

Закрыть окна в авто можно удаленно: полезная функция, о которой не знают водителиВидео

19:35

Зеленский наказал экс-супругу и родственников Путина: подробности о новых санкциях

18:53

Один предмет "съедает" скорость Wi-Fi дома: куда нужно переставить роутер

18:53

"Возьми винтовку и сам езжай в Украину": вице-премьер Италии набросился на Макрона

18:51

Украинцы узнали о пересчете пенсий: кому могут начислить повышенные выплаты

17:56

Сохранит себя и режим: названо условие, когда Путин решится "отползти назад"Видео

17:53

Ввод иностранных войск в Украину: в НАТО сделали важное заявление

17:43

Тайна флага Украины: когда он появился на самом деле и почему был запрещенВидео

17:22

Легендарная Серена Уильямс ошарашила секретом своего похудения

16:58

РФ готовит массированный удар: в Сети предупредили о бомбардировщиках с ракетами

Реклама
16:44

До октября наступление РФ может замедлиться: военный назвал неожиданную причину

16:32

Путин тянет время: президент Финляндии раскрыл, как долго РФ планирует вести войну

16:28

Когда рождаются люди с даром целителя: нумерологи назвали ТОП-4 даты

15:56

Какой будет погода в Украине на День независимости: украинцам стоит быть готовыми

15:54

В идеальную яичницу кладут одну добавку: раскрыт главный секретВидео

15:44

Украинская Атлантида: процветающий город, который затопили во времена СССРВидео

15:41

Анна Тринчер купила дорогущее авто и закрыла комментарии: что она говоритВидео

15:39

Надежный и недорогой: механик назвал дешевый автомобиль, который стоит покупать

14:55

Референдум о территориях: экс-глава МИД раскрыл сценарий завершения войныВидео

14:47

Почему помидоры "застряли" в росте: скрытые причины и как решить проблему

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
ПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийАни Лорак
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять