Раскрыта вся правда о 'Мивине': что добавляют в вермишель и зачем

"Мгновенная лапша" имеет свою особую технологию производства, которая существенно отличается от классической пасты. Журналист и телеведущий Константин Грубич в эфире программы "Сніданок з 1+1", известный эксперт по контролю качества продуктов, побывал на производстве и узнал, что именно попадает в вермишель быстрого приготовления.
Главред выяснил, что добавляют в "Мивину" и из чего изготавливают продукт этой и других торговых марок.
С чего начинается "Мивина"
Производство стартует так же, как и у макарон - с замешивания теста.
"Основной компонент, конечно, это мука", - объясняет руководитель отдела качества производства одного из производителей лапши быстрого приготовления Константин Лищишин.
Мука может быть как из мягких, так и твердых сортов пшеницы, иногда с добавлением крахмала. К ней добавляют воду и специальный рассол с усилителем вкуса, красителем и стабилизаторами.
"В таком количестве, которые у нас есть, никакого влияния на здоровье они не несут. Мы придерживаемся европейских регламентов, поэтому все в пределах допустимого", - уверяет Лищишин.
Как делают "Мивину"
Тесто делают эластичным и влажным, с содержанием до 35% воды. Далее его раскатывают в тонкие ленты толщиной 1-2 мм и пропускают через вал с резцами, формирующими лапшу.
"И потом оно сжимается и формируется в брикет", - рассказывает технолог.
Смотрите видео о том, как делают лапшу быстрого приготовления:
Сформированные брикеты пропаривают 2-5 минут при температуре около 110°C, после чего обрабатывают рассолом и обжаривают в горячем подсолнечном масле при 140-160°C.
"Она готова, потому что проходит через паровую машину, обрабатывается паром и затем дополнительно еще обжаривается в масле", - говорит Лищишин.
Производители отмечают, что используют украинское подсолнечное масло, а не пальмовое.
Из чего делают приправы к "Мивине"
На этапе упаковки к каждой порции добавляют пакетики с приправами, сухими овощами, а иногда и соусами.
"Основа - соль, сахар, перец красный, петрушка, зелень сушеная, глутамат натрия. Это усиливает вкус", - объясняет специалист.
Как хранить и употреблять вермишель быстрого приготовления
Лапша быстрого приготовления имеет срок годности один год.
"Уже в отдельном виде быстрого приготовления можете есть сухой. Можете запарить, конечно, она будет более приятная на вкус", - добавляет Лищишин.
