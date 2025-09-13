Укр
Раскрыта вся правда о "Мивине": что добавляют в вермишель и зачем

Юрий Берендий
13 сентября 2025, 13:55
Лапша быстрого приготовления имеет свой особый рецепт и технологию, а внутри брикета и пакетика приправ скрывается больше, чем обычные макароны.
"Мгновенная лапша" имеет свою особую технологию производства, которая существенно отличается от классической пасты. Журналист и телеведущий Константин Грубич в эфире программы "Сніданок з 1+1", известный эксперт по контролю качества продуктов, побывал на производстве и узнал, что именно попадает в вермишель быстрого приготовления.

Главред выяснил, что добавляют в "Мивину" и из чего изготавливают продукт этой и других торговых марок.

С чего начинается "Мивина"

Производство стартует так же, как и у макарон - с замешивания теста.

"Основной компонент, конечно, это мука", - объясняет руководитель отдела качества производства одного из производителей лапши быстрого приготовления Константин Лищишин.

Мука может быть как из мягких, так и твердых сортов пшеницы, иногда с добавлением крахмала. К ней добавляют воду и специальный рассол с усилителем вкуса, красителем и стабилизаторами.

"В таком количестве, которые у нас есть, никакого влияния на здоровье они не несут. Мы придерживаемся европейских регламентов, поэтому все в пределах допустимого", - уверяет Лищишин.

Как делают "Мивину"

Тесто делают эластичным и влажным, с содержанием до 35% воды. Далее его раскатывают в тонкие ленты толщиной 1-2 мм и пропускают через вал с резцами, формирующими лапшу.

"И потом оно сжимается и формируется в брикет", - рассказывает технолог.

Смотрите видео о том, как делают лапшу быстрого приготовления:

Сформированные брикеты пропаривают 2-5 минут при температуре около 110°C, после чего обрабатывают рассолом и обжаривают в горячем подсолнечном масле при 140-160°C.

"Она готова, потому что проходит через паровую машину, обрабатывается паром и затем дополнительно еще обжаривается в масле", - говорит Лищишин.

Производители отмечают, что используют украинское подсолнечное масло, а не пальмовое.

Из чего делают приправы к "Мивине"

На этапе упаковки к каждой порции добавляют пакетики с приправами, сухими овощами, а иногда и соусами.

"Основа - соль, сахар, перец красный, петрушка, зелень сушеная, глутамат натрия. Это усиливает вкус", - объясняет специалист.

Как хранить и употреблять вермишель быстрого приготовления

Лапша быстрого приготовления имеет срок годности один год.

"Уже в отдельном виде быстрого приготовления можете есть сухой. Можете запарить, конечно, она будет более приятная на вкус", - добавляет Лищишин.

О персоне: Константин Грубич

Константин Владимирович Грубич (род. 20 августа 1968, Полтава) - журналист, ведущий телепрограммы "Знак качества" и "Твой День", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

