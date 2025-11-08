Укр
Как сделать ванную комнату идеально чистой за 15 минут: если гости на пороге

Алена Кюпели
8 ноября 2025, 18:11
42
Как эффективно провести экспресс-уборку, не жертвуя результатом.
Ванная
Ванная может выглядеть чистой за несколько минут / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Представьте: гости уже на подходе и вдруг вашей ванной комнате нужно быстро привести себя в порядок. Секрет не в том, чтобы убираться усерднее, а в том, чтобы быть умнее.

"Хотите верьте, хотите нет, но ванные комнаты — моя любимая комната в доме", — говорит специалист по клинингу и бизнес-консультант Келли Джонс. "Мой метод „Сияние и чистота" — это идеальный вариант, если у вас мало времени. Всё дело в стратегии, а не в оттирании", — объясняет Джонс. "Если всё блестит, значит, всё в порядке. Оставьте чистку затирки и плинтусов для следующей генеральной уборки".

Ниже вы узнаете, как эффективно провести экспресс-уборку, не жертвуя результатом.

видео дня

Начните с правильных инструментов

Когда времени мало, выбор правильных средств может сэкономить не только силы, но и минуты. "Уборка — это тяжёлый труд, поэтому всегда хочется, чтобы ваши средства выполняли основную работу", — говорит Джонс. "Мои самые незаменимые чистящие средства для ванной комнаты — это пенное чистящее средство, а также выдвижная щётка для чистки светильников и вентиляционных отверстий, салфетки из микрофибры, текстурированная губка, а небольшой ручной пылесос — идеальное решение для экономии времени при уборке пола".

Ванная
Ванная может выглядеть идеальной / ua.depositphotos.com

Состав инструментов для уборки ванной комнаты от Джонса подобран таким образом, чтобы обеспечить как простоту, так и эффективность. Никаких лишних действий (например, поисков швабры и ведра) и лишних усилий.

Необходимые материалы:

Для 15-минутной экспресс-уборки вам понадобятся следующие материалы:

  • Универсальный спрей для ванной, пена или дезинфицирующий спрей
  • Средство для мытья стекол
  • Несколько салфеток из микрофибры (с цветовой маркировкой, как советует Джонс, чтобы избежать перекрестного загрязнения поверхностей)
  • Ручной пылесос
  • Тряпка-пылесборник
  • Бумажные полотенца или одноразовые салфетки (по желанию)

Следуйте золотому правилу

По словам Джонс, эффективность достигается за счёт разумного направления работы. Её метод: работайте сверху вниз, в направлении ведущей руки. "Таким образом, грязь и пыль будут падать по мере продвижения, и вам не придётся убираться дважды", — говорит она. "В этом разница между усердной работой и умной уборкой!"

Шаг 1: Потолок и светильники

Один быстрый взмах вверх удаляет паутину и пыль. Быстрая уборка потолка и светильников займёт меньше минуты, но при этом мгновенно создаст ощущение чистоты.

Время: 1 минута

Шаг 2: Распылите всё

Позвольте вашим средствам сделать работу, пока вы занимаетесь чем-то другим. "Сначала распылите всё, а затем возвращайтесь. Эти несколько минут "замачивания" позволяют чистящим средствам растворить грязь, так что вы просто протираете, а не трёте", — говорит Джонс.

Уделите особое внимание зонам частого контакта и видимым поверхностям, включая столешницу, раковину, кран, внешнюю поверхность и сиденье унитаза, стенки душевой кабины или ванны (если они видны), а также мыльницу или поддон.

Всё, что вам нужно, — это лёгкое распыление. "Помните, что небольшого количества достаточно", — говорит Джонс. Больше моющего средства означает больше остатков, которые нужно смыть, оставляя липкие следы на столешницах и полах.

Пока средство впитывается, продолжайте работу.

Время выполнения: 1 минута

Шаг 3: Уберите и выбросьте

Пока ваши чистящие средства работают, займитесь уборкой. Верните туалетные принадлежности на место и уберите всё со столешницы, чтобы мгновенно навести порядок. Положите зубные щётки обратно в стаканчики, закройте крышки, выбросьте пустые предметы и аккуратно повесьте полотенца.

Шаг 4: Протрите зеркало

Сбрызните чистую салфетку из микрофибры средством для мытья стёкол и аккуратно протрите сверху вниз, чтобы не осталось разводов. (Грязное зеркало с разводами может создать впечатление, что всё помещение не очень чистое.)

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ванная
