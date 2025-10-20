Укр
Как сохранить ясный ум в 80: открытие ученых, меняющее представление о старости

Юрий Берендий
20 октября 2025, 18:31
Ученые исследовали "суперэйджеров" - людей старше 80 лет с невероятно острым умом, чтобы понять, как сохранить ясность мышления в старости.
Как сохранить ясный ум в 80 - как тренировать мозг
Как сохранить ясный ум в 80 - как тренировать мозг / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как сохранить ясный ум в старости,
  • Как происходит старение мозга
  • Как тренировать мозг

Ученые из Northwestern Medicine уже более 25 лет исследуют людей в возрасте от 80 лет и старше, чей ум остается острым, как у тридцатилетних. Этих уникальных людей называют "суперэйджерами" (SuperAgers). Об этом сообщает профильное научное издание Science Daily.

Работа под названием "Первые 25 лет программы суперстарения Северо-Западного университета" была опубликована в журнале Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association и в видео на YouTube.

Главред выяснил, как не потерять память в 80.

Кто такие "суперэйджеры" и почему они не теряют ясности ума

Они бросают вызов стереотипам о неизбежном снижении памяти и интеллекта в старшем возрасте. По словам авторов исследования, эти люди демонстрируют такую же способность к запоминанию, как люди, младше на несколько десятилетий.

"Именно то, что мы обнаружили в их мозгах, было для нас таким потрясающим", - говорит доктор Сандра Вайнтрауб, профессор психиатрии, поведенческих наук и неврологии Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета.

Смотрите видео о том, как сохранять ясность ума:

Мозг, который не стареет: что обнаружили нейробиологи

Исследование показало, что мозг суперэйджеров имеет высокую устойчивость к возрастным изменениям. В отличие от типичного стареющего мозга, у них не наблюдается значительного истончения коры - внешнего слоя, ответственного за память, внимание и мышление.

"Наши выводы показывают, что исключительная память в пожилом возрасте не только возможна, но и связана с особым нейробиологическим профилем. Это открывает двери для новых вмешательств, направленных на сохранение здоровья мозга в поздние десятилетия жизни", - отмечает Вайнтрауб.

Кроме того, у суперэйджеров зафиксирована более толстая передняя часть мозолистого тела, чем даже у молодых взрослых. Этот участок помогает мозгу интегрировать информацию, влияющую на принятие решений, эмоции и мотивацию.

Две главные причины "суперстарения" мозга

Ученые Северо-Западного университета обнаружили два разных механизма, которые позволяют сохранять ясность ума в старшем возрасте.

"Мы поняли, что существует два механизма, которые приводят к тому, что человек становится суперстарцем. Один из них - это устойчивость, когда они не образуют бляшек и сплетений. Другой - выносливость, когда эти структуры образуются, но не влияют на их мозг", - объясняет доктор Вайнтрауб.

Эти бляшки и сплетения - это амилоидные и тау-белки, которые обычно являются ключевыми признаками болезни Альцгеймера. Но мозг суперэйджеров остается функциональным, даже если такие белки присутствуют.

Социальность как секрет молодого мозга

Еще одной общей чертой всех суперэйджеров является высокий уровень социальной активности. Несмотря на разные стили жизни, они обычно общительны, открыты и имеют тесные человеческие связи.

"Суперстарцы, как правило, очень общительны и имеют крепкие межличностные отношения", - отмечают авторы исследования.

Этот аспект, по мнению ученых, может быть не менее важным, чем генетика или биологические факторы, ведь поддержка социальных контактов стимулирует те же зоны мозга, отвечающие за память и эмоции.

Мозг супервайджера под микроскопом

Ученые исследовали 77 мозгов суперэйджеров, которые согласились пожертвовать свои органы после смерти.

"Многие выводы этой статьи основаны на исследовании образцов мозга щедрых, преданных суперстарцев, за которыми наблюдали в течение десятилетий", - сказала доктор Тамар Гефен, соавтор исследования и директор Лаборатории трансляционной нейропсихологии Файнберга.

В этих образцах обнаружены уникальные клеточные особенности, в частности:

  • большее количество нейронов фон Экономо - клеток, связанных с социальным поведением;
  • большие энторинальные нейроны, играющие решающую роль в процессе запоминания.

"Я постоянно удивляюсь тому, как пожертвование мозга может способствовать открытиям спустя долгое время после смерти, придавая своеобразную научную бессмертность", - добавила Гефен.

Новое видение старости: ясный ум - это не исключение

Исследователи убеждены: высокая когнитивная устойчивость в старшем возрасте не является случайностью. Ее можно поддерживать через активный образ жизни, социальные связи, позитивное мышление и постоянную интеллектуальную нагрузку.

"Это открытие не только меняет наше представление о старении, но и дает надежду на разработку эффективных методов профилактики деменции", - заключают авторы исследования.

Об источнике: Science Daily

Science Daily - американский онлайн-сайт, посвященный новостям научных исследований. Он был основан в 1995 году Dan и Michele Hogan.

Основной функцией ресурса является сбор и публикация пресс-релизов и материалов от университетов, научных институтов и исследовательских организаций - иногда с минимальной редакционной обработкой.

На сайте представлены различные тематики, такие как медицина и здоровье, экология, технологии, биология, общество, обучение.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука пенсионный возраст возраст
