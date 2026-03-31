Сийярто сливал РФ закрытую информацию ЕС: в СМИ появилась запись разговора с Лавровым

Инна Ковенько
31 марта 2026, 11:37
Глава МИД Венгрии выполнял поручение своего российского "коллеги" об исключении российских олигархов из санкционного списка ЕС.
В СМИ просочились записи переговоров / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Петер Сийярто

Главное:

  • В СМИ появилась аудиозапись разговора Лаврова и Сийярто
  • Сийярто выполнял поручение Лаврова по снятию санкций ЕС с российских олигархов
  • Глава МИД Венгрии заявил, что не видит в своих действиях никаких проблем

В СМИ появились аудиозаписи разговоров между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его венгерским коллегой Петером Сийярто.

Они проливают свет на их контакты на фоне скандала о возможной утечке информации из закрытых дискуссий ЕС. Об этом сообщает VSquare со ссылкой на стенограммы переговоров, а также разговоры Сийярто с другими российскими чиновниками.

Что известно о разговоре Сийярто и Лаврова

Как отмечают журналисты, разговор состоялся 30 августа 2024 года, всего через час после возвращения Сийярто из Санкт-Петербурга в Будапешт ему позвонил Лавров. Тот напомнил о просьбе Алишера Усманова об исключении его сестры Гульбахор Исмаиловой из санкционных списков ЕС.

"Послушайте, я звоню по просьбе Алишера, и он только что попросил меня напомнить вам, что вы что-то делаете в отношении его сестры", — сказал Лавров.

На это Сийярто ответил: "Да, конечно".

"Дело в том, что вместе со словаками мы подаем предложение в Европейский Союз об исключении ее из списка. Мы подадим его на следующей неделе, и поскольку начнется новый период пересмотра, этот вопрос будет включен в повестку дня, и мы сделаем все возможное, чтобы ее сняли со списка", — заявил тогда Сийярто.

Перед тем как завершить разговор, венгерский министр рассказал о новой штаб-квартире "Газпрома", которую посетил в России, и добавил: "Я всегда к вашим услугам".

Запись разговора Сийярто и Лаврова / Фото: скриншот

Смотрите полное видео разговора Сийярто и Лаврова в нашем телеграм-канале по ссылке.

Качество записи свидетельствует о том, что перехват, вероятно, осуществлялся с телефона Лаврова: его голос звучит четче, чем голос Сийярто. Через семь месяцев Исмаилова действительно исключили из списка санкций.

Один из европейских разведчиков после ознакомления со стенограммами заявил: "Если вы удалите имена и покажете эти разговоры любому оперативному сотруднику, он поклянется, что это стенограмма разговора офицера разведки со своим информатором".

Усилия Сийярто не ограничились только Исмаиловой: вместе с ней из списка санкций исключили бизнесмена Вячеслава Моше Кантора и министра спорта РФ Михаила Дегтярева. Европейские дипломаты отмечают, что Венгрия и Словакия обычно подают более длинные списки россиян, которых стремятся вывести из-под санкций, аргументируя это политическими мотивами.

Во время последнего раунда переговоров в марте 2025 года эти страны также настаивали на исключении самого Усманова. Переговоры длились всю ночь, и только утром Словакия согласилась оставить его и Михаила Фридмана в санкционном списке.

Напомним, как писал Главред, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС. Как сообщает The Washington Post, во время таких звонков Сийярто предоставлял Лаврову "оперативные отчеты о том, что обсуждалось", а также о возможных решениях.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что судьба Украины якобы "решена", а после завершения войны страна будет разделена на три "зоны" — российскую, демилитаризованную и западную.

Кроме того, после удара по нефтеперекачивающей станции в Брянской области Сийярто заявил, что такие события представляют угрозу энергетической безопасности его страны и, по его мнению, являются попыткой Украины втянуть Будапешт в войну.

О персоне: Петер Сийярто

Петер Сийярто - венгерский консервативный политик, Министр иностранных дел и внешней торговли с 23 сентября 2014 года, имеет степень магистра в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002 года, пишет Википедия.

Как и Орбан, Сийярто распространяет евроскептицизм а также российскую пропаганду в вопросах относительно Украины и Грузии.

