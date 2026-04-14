Нельзя определенные флаги: какие правила вводят организаторы Евровидения

Кратко:
- Какие флаги запретили приносить на конкурс
- В чем причина такого решения
Организаторы Евровидения 2026 в Вене ввели новые правила. Теперь во время конкурса на концерт можно будет проносить только огнеупорные флаги.
На такое решение повлиял пожар в Кранс-Монтане на юго-западе Швейцарии. В середине мая на мероприятии будут разрешены только огнестойкие флаги. Помимо билетов, зрители должны будут предъявить сертификаты на использование флагов, пишет Swissinfo.ch.
Официальный дистрибьютор билетов на "Евровидение", компания Oeticket, обосновала это ужесточением правил пожарной безопасности после трагедии в баре "Le Constellation" на горнолыжном курорте Кранс-Монтана в кантоне Вале. В новогоднюю ночь в результате пожара погиб 41 человек, более 115 получили ранения.
Как сообщила представительница Австрийской телерадиовещательной корпорации (ORF) немецкому информационному агентству, в мае поклонникам будет разрешено приносить флаги на концерты Европейского национального конкурса (ЕНК) только при предъявлении сертификатов, подтверждающих соответствие установленным стандартам пожарной безопасности, при входе в Венский городской зал.
Отметим, что около 90 000 билетов на полуфинальные и финальные выступления, а также на предварительные концерты были практически распроданы еще в январе.
Представительница Украины представит свою песню "Ridnym" во втором полуфинале, который состоится 14 мая в Вене. LELEKA выступит под номером 12.
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".
