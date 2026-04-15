Хочет помириться: "предатель" Игорь Николаев публично обратился к Пугачевой

Что написал певец Игорь Николаев на своей странице для Аллы Пугачевой.

https://glavred.info/starnews/hochet-pomiritsya-predatel-igor-nikolaev-publichno-obratilsya-k-pugachevoy-10756844.html Ссылка скопирована

Игорь Николаев неожиданно вспомнил о Пугачевой / Коллаж Главред, фото Амур, runews24.ru

Кратко:

Почему Николаев вспомнил о Пугачевой

Что он написал

Российский певец Игорь Николаев, который молчит о террористическом нападении РФ на Украину, неожиданно обратился к Алле Пугачевой, с которой он прервал все отношения.

Соответствующим видео он поделился на своей странице в Instagram. Так, российский композитор опубликовал видео совместного выступления с Пугачевой, снятого много лет назад.

видео дня

Также он поделился фрагментом короткого интервью, где Николаева и Пугачеву спросили, ссорились ли они. Тогда оба артиста ответили, что ссорились несколько раз. "Но не надолго", - сказала Пугачева.

Алла Пугачева 15 апреля празднует день рождения / фото: instagram.com, Алла Пугачева

Также певец опубликовал видео, как молодая Пугачева поет: "Желаю счастья в личной жизни". Видимо, это и было поздравление для самой певицы.

"Дорогая Алла! С днем рождения! Счастья в личной жизни, крепкого здоровья, и пусть судьба не пожалеет добра, тепла и любви вашим детям!" — написал он.

Алла Пугачева и Игорь Николаев стали сотрудничать в 1980-х годах. Композитор написал для артистки несколько хитов, среди которых "Айсберг", "Расскажите, птицы", "Паромщик", "Две звезды", "Прости, поверь" и многие другие.

Игорь Николаев обратился к Пугачевой/ фото: t.me, Игорь Николаев

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее латвийский композитор и автор хитов россйиской певицы Аллы Пугачевой Раймонд Паулс, оказался в больнице.

Ранее также российский комик Максим Галкин, который активно поддерживает Украину после террористического вторжения РФ, трогательно обратился к своей супруге.

О персоне: Игорь Николаев Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).

С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред