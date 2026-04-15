Хочет помириться: "предатель" Игорь Николаев публично обратился к Пугачевой

Российский певец Игорь Николаев, который молчит о террористическом нападении РФ на Украину, неожиданно обратился к Алле Пугачевой, с которой он прервал все отношения.
Соответствующим видео он поделился на своей странице в Instagram. Так, российский композитор опубликовал видео совместного выступления с Пугачевой, снятого много лет назад.
Также он поделился фрагментом короткого интервью, где Николаева и Пугачеву спросили, ссорились ли они. Тогда оба артиста ответили, что ссорились несколько раз. "Но не надолго", - сказала Пугачева.
Также певец опубликовал видео, как молодая Пугачева поет: "Желаю счастья в личной жизни". Видимо, это и было поздравление для самой певицы.
"Дорогая Алла! С днем рождения! Счастья в личной жизни, крепкого здоровья, и пусть судьба не пожалеет добра, тепла и любви вашим детям!" — написал он.
Алла Пугачева и Игорь Николаев стали сотрудничать в 1980-х годах. Композитор написал для артистки несколько хитов, среди которых "Айсберг", "Расскажите, птицы", "Паромщик", "Две звезды", "Прости, поверь" и многие другие.
Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).
С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.
