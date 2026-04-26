Переговоры или борьба: Залужный назвал пять сценариев завершения войны

Валерий Залужный обозначил пять возможных сценариев завершения войны и объяснил их логику.

Залужный подчеркнул необходимость разработки различных стратегий для каждого политического сценария

Кратко:

Залужный назвал 5 сценариев завершения войны

Есть варианты от победы до переговоров

Капитуляция отвергнута как неприемлемая

Посол Украины в Великобритании и бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время общения со студентами обозначил пять теоретических сценариев завершения войны. Об этом сообщает "Фабрика новостей".

Победа Украины над Россией

По его словам, первый вариант — полная победа Украины над Россией.

"У нас война. Как же добиться этой победы? Оказывается, это очень просто. Во-первых, мы можем победить Россию. Сейчас будем говорить о стратегии победы. Мы можем победить Россию, заставить ее капитулировать и получить все то, что я назвал: чувство безопасности, неограниченные перспективы, чувство дома", — сказал Залужный.

Внешнее давление на Россию

Второй сценарий предполагает недостаток собственных сил для достижения победы и необходимость внешнего давления на Россию.

"Если у нас сил для этого недостаточно, мы должны приложить все усилия для того, чтобы кто-то заставил Российскую Федерацию прекратить войну. И кто-то обеспечил нам вот это: безопасность, развитие и чувство дома", — отметил он.

Прямые переговоры с Россией

Третий вариант — прямые переговоры с Россией.

"Пожалуй, есть третий вариант. Он заключается в том, что, возможно, самим попытаться договориться с Россией, чтобы получить то, о чем я тебе говорил: безопасность, перспективу и ощущение дома — Украины", — сказал посол.

Капитуляция Украины (отвергнута)

Отдельно Залужный упомянул возможность капитуляции, однако подчеркнул, что этот путь для Украины неприемлем.

"Есть и четвертый вариант: "А может, если мы капитулируем, то мы получим все это?" Это вариант или не вариант? Ну, пожалуй, зная о том, что нас всех убьют, — это для нас не вариант", — заявил он.

Продолжение войны

После этого он подытожил, что в нынешних условиях остается только продолжение борьбы.

"Итак, у нас остается еще один вариант: пока нет вариантов, продолжать воевать", — сказал Залужный.

Он также подчеркнул, что каждый из возможных сценариев является политической целью, требующей отдельной стратегии — дипломатической, военной, экономической и культурной.

"У каждой из этих целей должна быть своя стратегия: дипломатическая, военная, экономическая и даже культурная", — отметил он.

По словам Залужного, в зависимости от выбранной цели меняются задачи всех государственных направлений.

"Если мы, например, захотим победить Россию и сказать: "Мы будем побеждать, мы победим", тогда под эту политическую цель мы будем выстраивать совершенно иную стратегию. Совершенно иную задачу получают дипломаты. Совершенно иную задачу получают военные, экономисты и т. д.", — подчеркнул он.

Он добавил, что сейчас у Украины есть ограниченный набор реалистичных вариантов и фактически исключил сценарий самостоятельной быстрой победы над Россией.

Мирные переговоры — последние новости по теме

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что ведет "хорошие" переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что, по мнению Москвы, украинскому руководству следует пойти на определенные шаги.

Напомним, что ранее специальный посланник США Стив Виткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.

Читайте также:

О личности: Валерий Залужный Вале́рий Фе́дорович Залу́жный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель, Житомирская область) — украинский военачальник, генерал. С 2021 по 2024 год был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019—2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины — первый заместитель командующего Объединенными силами (2018), начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009—2012). 23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 года по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ. Посол Украины в Великобритании. Вступил в должность 11 июля 2024 года.

