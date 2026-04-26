В РФ выдвинули новые угрозы и заикнулись о договоренностях с Украиной

Важное:
- Москва требует от Украины пойти на определённые шаги
- РФ грозит более жесткими условиями в будущем
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что, по мнению Москвы, украинскому руководству следует пойти на определённые шаги.
Иначе ситуация, как он выразился, якобы будет ухудшаться. Такое заявление он сделал в интервью российским государственным пропагандистским медиа.
Песков при этом повторил позицию Кремля о том, что Россия ранее уже настаивала на принятии Киевом решений, которые, по её версии, могли бы привести к неким договорённостям.
Добавим, что по словам представителя Кремля, в противном случае условия со временем могут стать жёстче, намекнув на необходимость "более сложных" решений в будущем.
Переговоры о мире - новости по теме
Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.
Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.
Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.
Читайте также:
- Вопреки планам Кремля россияне выступили за переговоры с Украиной - СМИ
- Мирные переговоры на паузе: Зеленский назвал условие новой трехсторонней встречи
- Срыв переговоров о мире: Россия выставила ультиматум Украине и угрожает демаршем
О персоне: Дмитрий Песков
Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред