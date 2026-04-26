В РФ выдвинули новые угрозы и заикнулись о договоренностях с Украиной

Алексей Тесля
26 апреля 2026, 22:29
Москва снова заикнулась о решениях Украины, которые, по её версии, могли бы привести к неким договорённостям.
Дмитрий Песков сделал заявление о переговорах Украины и РФ

  • Москва требует от Украины пойти на определённые шаги
  • РФ грозит более жесткими условиями в будущем

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что, по мнению Москвы, украинскому руководству следует пойти на определённые шаги.

Иначе ситуация, как он выразился, якобы будет ухудшаться. Такое заявление он сделал в интервью российским государственным пропагандистским медиа.

Песков при этом повторил позицию Кремля о том, что Россия ранее уже настаивала на принятии Киевом решений, которые, по её версии, могли бы привести к неким договорённостям.

Добавим, что по словам представителя Кремля, в противном случае условия со временем могут стать жёстче, намекнув на необходимость "более сложных" решений в будущем.

Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.

Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.

Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.

О персоне: Дмитрий Песков

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

Дмитрий Песков война России и Украины
