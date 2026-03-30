Перегруппировка РФ или "тишина" перед бурей: что происходит на линии фронта

Росия пытается восстановить наступательные силы и меняет тактику из-за больших потерь бронетехники.

Российские войска пытаются возобновить наступление

Кратко:

ВСУ освободили 470 км² и уничтожили более 11 тыс. военных РФ

Россия готовится к новым наступлениям, но продвижение слабое

Украинские силы контролируют фронт и сдерживают врага

С начала контрнаступательной операции Силы обороны Украины освободили 470 квадратных километров территории. Об этом сообщил главнокомандующий Александр Сырский, подчеркнув, что за этот период также было уничтожено более 11 тысяч российских военных.

По его словам, во время рабочей поездки в Южную операционную зону он провел совещание с командованием наступательной группировки, а также с командирами штурмовых и десантно-штурмовых подразделений. Обсуждались результаты выполнения боевых задач и дальнейшие сценарии действий на фронте.

В то же время Сырский подчеркнул, что украинские военные системно уничтожают противника, несмотря на постоянные удары РФ по гражданской инфраструктуре, в частности по жилым домам, родильным и историческим объектам.

Россия готовится к активизации наступления

На фоне относительного снижения интенсивности боев российские войска, вероятно, готовятся к новой волне наступательных действий. Пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в комментарии "24 Каналу" отметил, что ситуация может измениться с появлением зелени, которая создаст лучшие условия для маскировки и штурмов.

По его оценке, россияне пытаются восстановить боеспособность до наступления стабильного тепла, однако это вряд ли станет переломным фактором. Украинская оборона сейчас более организована, с налаженным взаимодействием между пехотой и подразделениями беспилотников.

Это позволяет эффективнее контролировать так называемые "килл-зоны" и сдерживать продвижение противника.

Трегубов также обратил внимание на изменение тактики оккупантов. Механизированные штурмы стали редкостью из-за значительных потерь бронетехники, которая оказывается уязвимой к ударам украинских БпЛА, в частности на оптоволоконном управлении.

Несмотря на попытки наращивания живой силы, ресурсные ограничения остаются ключевой проблемой для российской армии.

Донбасс: наступление без прорыва

Аналитики Института изучения войны (ISW) фиксируют, что после старта весенне-летней кампании 2026 года российские войска пытаются продвигаться в северной части украинского "пояса крепостей" на Донетчине. Однако в течение последней недели существенных результатов они не достигли.

В частности, по данным военного обозревателя Константина Машовца, подразделения 3-й общевойсковой армии РФ, действовавшие вблизи Кривой Луки и Закитного, после определенного тактического продвижения фактически остановились еще с конца февраля. С 22 марта новых успехов зафиксировано не было.

Другие российские группировки, в частности 20-я и 25-я армии на Лиманском направлении, а также 8-я армия и 3-й армейский корпус на Константиновском направлении, продвигаются значительно медленнее.

Аналитики ISW подчеркнули, что попытки прямого наступления на агломерацию Славянск–Краматорск без поддержки на флангах могут привести к критическим потерям при минимальных результатах.

Эксперты также предполагают, что российское командование может изменить подход и перебросить силы для поддержки других направлений, временно отказавшись от прямого давления на "пояс крепостей". Такой сценарий ставит под сомнение информационные нарративы Кремля о одновременном продвижении по всей линии фронта.

Тактические изменения и локальные продвижения

По данным мониторингового проекта DeepState, российские войска имеют определенные локальные продвижения на Донетчине. В частности, зафиксировано движение вблизи Васюковки и Федоровки Второй, а также в районах Гришино и Софиевки.

В то же время ситуация остается напряженной, а украинские силы продолжают удерживать позиции.

В Покровской агломерации, по информации 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск, враг активизировал атаки сразу на нескольких направлениях, используя легкую технику, квадроциклы и малые пехотные группы. В самом Гришино продолжаются стрелковые бои, тогда как украинские подразделения блокируют попытки продвижения противника и сдерживают его натиск.

Военные также сообщили о росте применения управляемых авиабомб и ударных дронов. В то же время украинская артиллерия продолжает уничтожать вражеские огневые средства — только за два дня было поражено четыре орудия противника в районе Покровска и Мирнограда.

Северная граница: давление без прорыва

Активность российских войск наблюдается и на северном направлении. По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Андрея Демченко, оккупанты пытаются расширить зону контроля в Сумской и Харьковской областях, в частности в районах Краснопольской, Хотинской, Юнаковской и Волчанской громад.

Несмотря на регулярные попытки штурмов, существенных успехов враг не имеет. Украинские подразделения отбивают атаки и наносят противнику потери. В то же время Демченко признает, что Кремль сохраняет преимущество в численности и средствах поражения, что позволяет ей поддерживать постоянную активность на этих участках.

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

