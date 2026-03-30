Перегруппировка РФ или "тишина" перед бурей: что происходит на линии фронта

Руслан Иваненко
30 марта 2026, 20:46
Росия пытается восстановить наступательные силы и меняет тактику из-за больших потерь бронетехники.
Российские войска пытаются возобновить наступление

Кратко:

  • ВСУ освободили 470 км² и уничтожили более 11 тыс. военных РФ
  • Россия готовится к новым наступлениям, но продвижение слабое
  • Украинские силы контролируют фронт и сдерживают врага

С начала контрнаступательной операции Силы обороны Украины освободили 470 квадратных километров территории. Об этом сообщил главнокомандующий Александр Сырский, подчеркнув, что за этот период также было уничтожено более 11 тысяч российских военных.

По его словам, во время рабочей поездки в Южную операционную зону он провел совещание с командованием наступательной группировки, а также с командирами штурмовых и десантно-штурмовых подразделений. Обсуждались результаты выполнения боевых задач и дальнейшие сценарии действий на фронте.

Александр Сырский
Александр Сырский

В то же время Сырский подчеркнул, что украинские военные системно уничтожают противника, несмотря на постоянные удары РФ по гражданской инфраструктуре, в частности по жилым домам, родильным и историческим объектам.

Россия готовится к активизации наступления

На фоне относительного снижения интенсивности боев российские войска, вероятно, готовятся к новой волне наступательных действий. Пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в комментарии "24 Каналу" отметил, что ситуация может измениться с появлением зелени, которая создаст лучшие условия для маскировки и штурмов.

По его оценке, россияне пытаются восстановить боеспособность до наступления стабильного тепла, однако это вряд ли станет переломным фактором. Украинская оборона сейчас более организована, с налаженным взаимодействием между пехотой и подразделениями беспилотников.

Виктор Трегубов
Виктор Трегубов

Это позволяет эффективнее контролировать так называемые "килл-зоны" и сдерживать продвижение противника.

Трегубов также обратил внимание на изменение тактики оккупантов. Механизированные штурмы стали редкостью из-за значительных потерь бронетехники, которая оказывается уязвимой к ударам украинских БпЛА, в частности на оптоволоконном управлении.

Несмотря на попытки наращивания живой силы, ресурсные ограничения остаются ключевой проблемой для российской армии.

Донбасс: наступление без прорыва

Аналитики Института изучения войны (ISW) фиксируют, что после старта весенне-летней кампании 2026 года российские войска пытаются продвигаться в северной части украинского "пояса крепостей" на Донетчине. Однако в течение последней недели существенных результатов они не достигли.

В частности, по данным военного обозревателя Константина Машовца, подразделения 3-й общевойсковой армии РФ, действовавшие вблизи Кривой Луки и Закитного, после определенного тактического продвижения фактически остановились еще с конца февраля. С 22 марта новых успехов зафиксировано не было.

Другие российские группировки, в частности 20-я и 25-я армии на Лиманском направлении, а также 8-я армия и 3-й армейский корпус на Константиновском направлении, продвигаются значительно медленнее.

Аналитики ISW подчеркнули, что попытки прямого наступления на агломерацию Славянск–Краматорск без поддержки на флангах могут привести к критическим потерям при минимальных результатах.

Украинский
Украинский "пояс крепостей"

Эксперты также предполагают, что российское командование может изменить подход и перебросить силы для поддержки других направлений, временно отказавшись от прямого давления на "пояс крепостей". Такой сценарий ставит под сомнение информационные нарративы Кремля о одновременном продвижении по всей линии фронта.

Тактические изменения и локальные продвижения

По данным мониторингового проекта DeepState, российские войска имеют определенные локальные продвижения на Донетчине. В частности, зафиксировано движение вблизи Васюковки и Федоровки Второй, а также в районах Гришино и Софиевки.

В то же время ситуация остается напряженной, а украинские силы продолжают удерживать позиции.

DeepState, карта DeepState
DeepState

В Покровской агломерации, по информации 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск, враг активизировал атаки сразу на нескольких направлениях, используя легкую технику, квадроциклы и малые пехотные группы. В самом Гришино продолжаются стрелковые бои, тогда как украинские подразделения блокируют попытки продвижения противника и сдерживают его натиск.

Военные также сообщили о росте применения управляемых авиабомб и ударных дронов. В то же время украинская артиллерия продолжает уничтожать вражеские огневые средства — только за два дня было поражено четыре орудия противника в районе Покровска и Мирнограда.

Мирноград
Мирноград

Северная граница: давление без прорыва

Активность российских войск наблюдается и на северном направлении. По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Андрея Демченко, оккупанты пытаются расширить зону контроля в Сумской и Харьковской областях, в частности в районах Краснопольской, Хотинской, Юнаковской и Волчанской громад.

Сумы, Сумщина
Сумы

Несмотря на регулярные попытки штурмов, существенных успехов враг не имеет. Украинские подразделения отбивают атаки и наносят противнику потери. В то же время Демченко признает, что Кремль сохраняет преимущество в численности и средствах поражения, что позволяет ей поддерживать постоянную активность на этих участках.

О персоне: Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Украина может провалить подготовку к следующей зиме — названа причина

Украина может провалить подготовку к следующей зиме — названа причина

21:16Война
Перегруппировка РФ или "тишина" перед бурей: что происходит на линии фронта

Перегруппировка РФ или "тишина" перед бурей: что происходит на линии фронта

20:46Война
"Есть обязательства": первая леди ответила, пойдет ли Зеленский на второй срок

"Есть обязательства": первая леди ответила, пойдет ли Зеленский на второй срок

19:42Политика
Популярное

Ещё
Alyona Alyona живет без важного органа: "Единственное, что работает"

Alyona Alyona живет без важного органа: "Единственное, что работает"

Китайский гороскоп на завтра, 31 марта: Быкам - драма, Драконам - накопления

Китайский гороскоп на завтра, 31 марта: Быкам - драма, Драконам - накопления

Деньги придут неожиданно: три знака зодиака, которым апрель принесет богатство

Деньги придут неожиданно: три знака зодиака, которым апрель принесет богатство

Доллар и евро внезапно обвалились: курс валют на 31 марта

Доллар и евро внезапно обвалились: курс валют на 31 марта

Циклон несет дожди и мокрый снег: когда на Львовщине резко похолодает

Циклон несет дожди и мокрый снег: когда на Львовщине резко похолодает

Последние новости

21:48

Помидоры без рассады — как вырастить урожай прямо из почвы

21:42

Заметная экономия на топливе: достаточно нажать одну кнопку в авто

21:26

Тюли станут белоснежными к Пасхе: в каком простом растворе их следует замочить

21:24

Умер звезда "Масок" Владимир Комаров: "Ушел за радугу"

21:16

Украина может провалить подготовку к следующей зиме — названа причина

Штрафы до 100 тысяч: почему врачей наказывают гривней за выданные больничныеШтрафы до 100 тысяч: почему врачей наказывают гривней за выданные больничные
21:02

Достаточно одной детали: модные аксессуары весны-лета 2026 года

20:46

Перегруппировка РФ или "тишина" перед бурей: что происходит на линии фронта

20:40

Казна на нуле: названы сроки надвигающегося финансового обвала в РФВидео

20:11

Секрет крупных тюльпанов: что обязательно нужно сделать весной

20:09

Кого ждет увольнение, неожиданные деньги и сюрпризы: гороскоп на апрель 2026Видео

19:42

"Есть обязательства": первая леди ответила, пойдет ли Зеленский на второй срок

19:29

Чудо-спрей для дома: раскрыт простой секрет идеальной чистоты надолгоВидео

19:28

Весной под каждый куст: чем подкормить клубнику для сладких и больших ягодВидео

19:11

Как за минуту отличить натуральную сметану от подделки: на что смотреть

19:10

Виктор Андрусив: Почему Украина не может отдать Донбасс даже ради мирамнение

18:54

Не только маринад: что влияет на вкус и сочность шашлыка

18:42

Погода резко изменится: когда и где пройдут дожди с грозами, назван регион

18:29

Останется или уйдет: Ребров определился со своим будущим в сборной, что известно

18:18

Лук точно не пойдет в стрелки: каким домашним раствором его следует обработать

18:01

Жених Леси Никитюк показал первую взрослую вечеринку сына

17:51

"Стоп-кран сорван": Россия сворачивает войну против Украины, чего ждать дальшеВидео

17:38

"Я бы перед вами не стояла": Сумская сделала признание о рукоприкладстве мужа

17:32

Секрет мастеров кухни: одна хитрость делает яичницу по-настоящему идеальнойВидео

17:22

Кого ждут неожиданные новости и большие деньги: гороскоп на апрель 2026Видео

17:13

В Украине резко усилятся отключения света - в каких регионах и по какой причине

17:04

Как прорастить картофель для посадки: что работает лучше – свет или темнота

17:02

Будет даже снег: украинцев удивит холодная погода

16:57

"Большая потеря для каждого": ушел из жизни легендарный украинский режиссер

16:31

Чистый четверг 2026 уже скоро: главные запреты, о которых молчат

16:27

РФ готовит нападение: раскрыты сроки и сценарий новой войны в Европе

16:24

В Кремле сделали заявление о всеобщей мобилизации в России — что известно

16:15

Дымоход быстро очистится от сажи и налета: что следует бросить в топку

15:52

Доллар и евро внезапно обвалились: курс валют на 31 марта

15:51

В Украине фиксируют волну "минирований": полиция получила более 1200 сообщений

15:31

Восемь лет неудач заканчиваются: что принесет Скорпионам апрель 2026Видео

15:17

Рабочие копали землю и нашли 1300-летнюю сокровищницу с золотом — первые подробности

15:12

Сын Наталки Денисенко перенес операцию в "Охматдете" — что произошло

15:09

Циклон несет дожди и мокрый снег: когда на Львовщине резко похолодает

15:08

Погода на Житомирщине резко изменится после дождей: когда ожидать потепления

14:25

В РФ значительные потери: Силы обороны нанесли удар по важным объектам

14:25

Почему в СССР не производили йогурт: неожиданное объяснение вас точно удивит

14:18

Как правильно по-украински — "оранжевий" или "помаранчевий": ответ удивит многих

13:47

Украинские разработчики создали "плащ-невидимку" для ВСУ, который превосходит аналоги НАТО

13:36

Вербная неделя 2026: что категорически нельзя делать перед Пасхой

13:30

"Звезда в лоб не ударила": Ирину Билык ошибочно приняли за известную певицуВидео

13:00

Всё изменится после одной даты в апреле: гороскоп для Весов на месяц

12:56

Украина готова к перемирию на Пасху и не только: главные заявления Зеленского

12:33

Польша планирует построить на границе с Украиной ультрасовременный барьер - СМИ

12:18

Жить осталось 10 лет: Волочковой поставили диагноз из-за запущенной болезни

12:12

Китайский гороскоп на завтра, 31 марта: Быкам - драма, Драконам - накопления

