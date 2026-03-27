РФ бросила силы в весеннее наступление, однако ВСУ срывают планы врага: какова ситуация на фронте

Дарья Пшеничник
27 марта 2026, 13:43обновлено 27 марта, 14:59
На различных участках фронта отмечается резкое увеличение интенсивности атак РФ, в частности использование небольших штурмовых групп.

Весеннее наступление РФ / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Почему РФ начала наступление раньше прогнозов
  • Как ВСУ срывают планы российского наступления
  • Как работает тактика инфильтрации россиян
  • Почему РФ перебрасывает элитные подразделения
  • Почему "пояс крепостей" недосягаем для РФ

Россия фактически начала весеннее наступление раньше, чем прогнозировалось. Об этом свидетельствуют как данные с передовой, так и оценки украинских военных и международных аналитиков. На отдельных участках фронта интенсивность атак возросла в разы, а противник перешел к тактике мелких инфильтрационных групп, пытаясь проникнуть в украинскую оборону.

В то же время украинские силы на юге проводят результативные контратаки, что вынуждает российское командование перебрасывать подразделения с других направлений и корректировать свои планы. Аналитики отмечают: это уже влияет на подготовку РФ к более масштабным операциям.

Главред собрал главное, что стоит знать о весеннем наступлении РФ, которое уже началось.

Тактика инфильтрации: почему россияне отказались от массированных штурмов

Одним из ключевых признаков весенней кампании стало изменение тактики противника. Вместо крупных бронетанковых колонн россияне используют мелкие группы по 5–10 человек, которые пытаются незаметно проникнуть в украинские позиции. Об этом в эфире "Новости.LIVE" рассказал старший сержант 54 ОМБр Максим Бутолин по позывному "Молот".

"С приходом весенней погоды почва немного подсохла, и действительно активность врага увеличилась в разы. Противник применяет тактику малых выходных групп, вытачивания, инфильтрации. Если из десяти военнослужащих доходит один — у противника это считается победой. Этот "уцелевший" становится магнитом: своей рацией и переговорами он притягивает других, что создает проблемы внутри наших боевых порядков", — объясняет военный.

Эта тактика позволяет россиянам минимизировать потери техники, но в то же время создает хаос в боевых порядках, ведь единичные прорывы заставляют украинские подразделения тратить ресурсы на локализацию угроз.

Покровское направление: главное давление врага

Покровское направление / Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Покровская агломерация остается самой горячей точкой фронта. По данным Генштаба, за предыдущие сутки украинские силы остановили 44 штурмовых действия. Россияне пытаются прорвать оборону с помощью мототехники и автотранспорта.

В частности, по словам украинских военных, на подступах к Гришино противник пошел в штурм на мототехнике, пытаясь быстро проникнуть в населенный пункт.

"Атаку отбили подразделения 155-й отдельной механизированной бригады и 32-й отдельной механизированной бригады. Враг понес потери. Украинские военные остановили его на подступах к Гришиному. Одновременно в районе Мирнограда оккупанты действовали на автотранспорте, пытаясь развить наступление и прорваться в Родинское. Угрозу ликвидировали 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ и 1-й корпус Национальной гвардии Украины "Азов", — говорится в сообщении пресс-службы 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ.

На подступах к Гришиному оккупанты пытались прорваться на мотоциклах, но были уничтожены. Отмечается, что в целом во время двух атак ликвидировано около 50 оккупантов, более 10 мотоциклов и 2 единицы автотранспорта.

Южный фронт: украинские успехи, которые рушат планы Кремля

Украинские войска продолжают продвигаться на юге. 26 марта ДШВ сообщило об освобождении Березового. По данным ISW, ВСУ с начала года вернули не менее 334,06 кв. км территорий.

"Двойные тактические усилия украинских войск, направленные на остановку и отражение российских завоеваний на юге Украины, оказывают каскадное влияние на другие участки фронта, заставляя российские войска выбирать между защитой от украинских контратак и распределением живой силы и материалов для наступательных операций в других частях линии фронта", — отмечают аналитики.

Из-за этого РФ была вынуждена перебросить элитные подразделения из Донецкой области, что сорвало подготовку к весенне-летнему наступлению 2026 года на "пояс крепостей".

ояс крепостей": почему Россия не сможет его взять

Как отмечают в ISW, "пояс крепостей" — это цепь укрепленных городов вдоль трассы Н-20: Константиновка — Славянск. Общее довоенное население этих городов составляло более 380 тысяч человек.

"Российские войска ранее не проводили одновременных наступлений на разных участках фронта, и маловероятно, что они смогут приложить значительные усилия для продвижения в районе "пояса крепостей", борясь с недавними успехами Украины на Гуляйпольском и Александровском направлениях", — предполагают аналитики.

Они также подчеркивают, что РФ понадобилось два года, чтобы захватить Покровск, при этом этот город в шесть раз меньше по численности населения.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Лиманское и Славянское направления: обострение и локальные прорывы

По данным ISW, ситуация на Лиманском направлении обострилась. Российские пехотные группы сумели проникнуть из Заречного непосредственно к окраинам Лимана. В Генштабе подтвердили 6 атак в районах Дробишевого и Дибровы.

В то же время на Славянском направлении ВСУ остановили 8 попыток продвижения в районах Закитного и Разниковки.

Карта ISW / Институт изучения войны (ISW)

Харьковская область: "коридор смерти" для российских штурмовых групп

Север Харьковщины стал ловушкой для российских штурмовых групп. Украинские силы создали настолько плотную "кольцевую зону", что любая техника противника уничтожается еще до выхода на рубежи атаки.

На Купянском направлении враг четыре раза пытался атаковать Новую Кругляковку, Куриловку и Платоновку — все атаки отбиты.

Карта Генштаба / Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Юг: массированные авиаудары и 17 штурмов на Гуляйпольском направлении

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 17 атак. Россияне пытаются прорваться в сторону Железнодорожного и Мирного, но безуспешно.

ISW подтверждает лишь незначительное продвижение РФ в районе Мирного, но в целом оценивает атаки как "безрезультатные".

Вывод

Россия пытается действовать агрессивно, используя инфильтрационные группы, массированные авиаудары и перегруппировку сил. Однако украинские войска не только сдерживают натиск, но и проводят успешные контратаки, которые меняют стратегическую ситуацию на фронте.

ISW прямо отмечает, что российское весенне-летнее наступление 2026 года уже сорвано, а попытки захватить "крепостной пояс" обречены на многолетние потери.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

