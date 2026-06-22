Сценарий конца света: ученые предупредили о массовом нашествии "библейской чумы"

Вы узнаете:
- В ряде регионов зафиксировано распространение мормонских сверчков
- Многие сравнивают ситуацию с библейской катастрофой
США столкнулись с нашествием "мормонских сверчков": жители сравнивают ситуацию с библейской катастрофой.
В ряде регионов США зафиксировано масштабное распространение мормонских сверчков, из-за чего в соцсетях появились сравнения с "библейскими казнями" из Книги Откровения, пишет Daily Mail.
По сообщениям местных властей и очевидцев, насекомые массово появились в штатах Орегон, Невада и Айдахо, заполнив улицы, дворы и даже жилые дома. Особенно тяжёлая ситуация наблюдается в городе Эштон, недалеко от Йеллоустонского национального парка, где жители описывают происходящее как "настоящее нашествие".
Специалисты отмечают, что всплеск активности начался раньше обычного — уже в апреле, что может указывать на потенциальное увеличение популяции в летний период. По мнению метеоролога Мэтта Джонсона, этому способствовали сухая зима и тёплая весна, создавшие благоприятные условия для раннего вылупления.
Мормонские сверчки — это не настоящие сверчки, а крупные кузнечики, способные достигать нескольких сантиметров в длину. Они известны агрессивным поведением и склонностью к каннибализму: ослабевшие особи нередко становятся добычей для сородичей.
Эти насекомые питаются сотнями видов растений, а также могут уничтожать сельскохозяйственные культуры и нарушать экосистему. При массовом размножении они образуют плотные рои, которые создают опасность на дорогах, повреждают имущество и приводят к сильному запаху от погибших особей.
Власти предупреждают жителей о необходимости герметизировать дома, устранять источники пищи и влаги и внимательно проверять помещения, где могут скрываться насекомые. В Неваде и Айдахо продолжают поступать сообщения о новых очагах распространения, особенно в сельских районах.
По данным местных служб, насекомых привлекает тепло дорожного покрытия и остатки органических веществ, из-за чего они часто массово скапливаются на трассах, создавая угрозу для движения транспорта.
Хотя текущая вспышка не считается самой масштабной за последние годы, специалисты отмечают сохранение локально интенсивных очагов в отдельных регионах северо-запада США.
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Об источнике: Daily Mail
Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.
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