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Иисус был реальным человеком: найдены "самые убедительные" доказательства

Константин Пономарев
22 июня 2026, 16:48
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Для историков особенно ценны тексты, написанные людьми, которые не исповедовали христианскую веру.
Ученые нашли упоминания о человеке, которого считают основателем христианства
Ученые нашли упоминания о человеке, которого считают основателем христианства / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Какие древние документы считают доказательством существования Иисуса
  • Что известно об Иисусе вне религиозных текстов
  • Какие факты из прошлого особенно заинтересовали исследователей

Вопрос о том, существовал ли Иисус Христос как реальная историческая личность, продолжает вызывать споры спустя более двух тысяч лет.

Новое исследование, опубликованное в журнале Biblical Archaeology, привлекло внимание к древним римским и иудейским источникам, которые многие ученые считают одними из самых убедительных доказательств его существования. Об этом пишет Lad Bible.

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Авторы работы проанализировали труды двух известных историков античности - римлянина Тацита и еврейского аристократа Иосифа Флавия. Их записи были созданы спустя десятилетия после предполагаемой смерти Иисуса, однако содержат упоминания о человеке, которого считают основателем христианства.

Что писал римский историк Тацит

Особое внимание исследователи уделили произведению "Анналы", написанному Тацитом около 116 года нашей эры. В нем историк рассказывает о преследовании христиан императором Нероном после пожара в Риме.

Записи были созданы спустя десятилетия после предполагаемой смерти Иисуса
Записи были созданы спустя десятилетия после предполагаемой смерти Иисуса / Фото: скриншот с Youtube

Тацит упоминает, что движение было названо в честь человека по имени Христос, который был казнен во времена императора Тиберия по приказу Понтия Пилата. При этом сам историк не симпатизировал христианам и называл их веру "губительным суеверием", что, по мнению ученых, делает его свидетельство особенно ценным.

Два упоминания Иисуса у Иосифа Флавия

Дополнительные доказательства содержатся в книге "Иудейские древности", написанной Иосифом Флавием в 93–94 годах нашей эры. Историк дважды упоминает Иисуса.

Упоминания Иисуса в трудах римского и еврейского историков подтверждают, что он был известной фигурой
Упоминания Иисуса в трудах римского и еврейского историков подтверждают, что он был известной фигурой / Фото: скриншот с Youtube

В одном из фрагментов говорится о казни Иакова, которого автор называет братом Иисуса. Во втором тексте Христос описывается как мудрый учитель, пользовавшийся поддержкой многих людей.

Хотя вокруг отдельных частей этих отрывков продолжаются научные дискуссии, большинство исследователей считают их важными историческими свидетельствами существования Иисуса как реальной личности.

Почему тексты считают важными

По мнению авторов исследования, независимые упоминания Иисуса в трудах римского и еврейского историков подтверждают, что он был известной фигурой в Иудее I века и, вероятно, был казнен во время правления Понтия Пилата.

При этом ученые подчеркивают, что исторические источники могут говорить о существовании человека, но вопросы о его божественной природе, чудесах и воскресении относятся уже к сфере религиозной веры, а не исторической науки.

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Об источнике: LADbible Group Limited

LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют приближающуюся к миллиарду аудиторию с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей.

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