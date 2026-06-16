Первое изображение молодого Иисуса потрясло неожиданной деталью

В древней гробнице возле Никеи нашли редкое изображение Христа. Ученые считают его наиболее хорошо сохранившимся образцом такого типа.

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Найдено редкое изображение Иисуса / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

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Что скрывала древняя гробница почти 2000 лет

Что удивило ученых в изображении Христа

Как древний образ меняет историю христианства

В Турции археологи сделали открытие, которое уже называют одним из самых значимых для изучения раннего христианства. Во время раскопок древней подземной гробницы недалеко от города Изник была обнаружена уникальная фреска с изображением Иисуса Христа, которую специалисты считают наиболее хорошо сохранившимся его изображением.

Находка была сделана в исторической области Никея, одном из важнейших центров раннего христианства. Именно здесь в 325 году нашей эры был сформулирован Никейский символ веры, ставший основой христианского вероучения. Об этом пишет Express.

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Как выглядит древнее изображение

Фреска изображает молодого Иисуса в образе "Доброго Пастыря" - одного из самых ранних символов христианской веры. Христос представлен без бороды, в римской тоге и с козлом на плечах. Вокруг него среди растительных орнаментов изображены еще несколько животных.

Фреска изображает молодого Иисуса в образе "Доброго Пастыря" / Фото: скриншот с Youtube

По словам исследователей, такой художественный стиль встречается крайне редко. Особенно ценным изображение делает то, что Иисус показан с ярко выраженными римскими чертами, что помогает ученым лучше понять особенности религиозного искусства первых веков нашей эры.

Почему находка считается уникальной

Ведущий археолог раскопок Гюльсен Кутбай заявила, что обнаруженная фреска может быть единственным подобным примером в Анатолии. Кроме того, специалисты называют ее наиболее хорошо сохранившимся изображением Иисуса в образе "Доброго Пастыря" из всех найденных в регионе.

Находка была сделана в исторической области Никея / Фото: скриншот с Youtube

До того как крест стал главным символом христианства, именно образ "Доброго Пастыря" использовался верующими для передачи идей спасения, защиты и божественного руководства.

Что еще нашли ученые в древней гробнице

Фреска оказалась лишь частью более крупного комплекса. Стены погребальной камеры украшены изображениями птиц, растений и портретами представителей местной знати.

Археологи отмечают, что художественное оформление гробницы отражает переходный период от позднего язычества к раннему христианству. Изображения демонстрируют, как менялись представления людей о смерти и загробной жизни.

Во время раскопок также были обнаружены останки пяти человек. Среди них оказались двое молодых людей и шестимесячный младенец. Из-за плохой сохранности костей возраст еще двух погребенных установить не удалось.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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