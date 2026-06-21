Тихий океан раскрыл тайну климата: найден ключ к главной загадке планеты

Вы узнаете:
- Изменения температуры в Тихом океане могут играть ключевую роль
- Решающим фактором названы колебания температуры поверхности тропического Тихого океана
Учёные пришли к выводу, что естественные изменения температуры в Тихом океане могут играть ключевую роль в понимании того, почему климатические модели по-разному оценивают изменения циркуляции Гэдли в Южном полушарии.
Как сообщает Earth.com, циркуляция Гэдли представляет собой крупномасштабную систему перемещения воздуха в атмосфере Земли.
При этом тёплые и влажные воздушные массы поднимаются у экватора, затем перемещаются в верхних слоях атмосферы к субтропикам и опускаются примерно на широтах около 30 градусов. В этих зонах формируются сухие области, включая крупнейшие пустыни планеты, а обратный поток воздуха к экватору образует пассаты.
Согласно классическим климатическим представлениям, глобальное потепление должно уменьшать температурный контраст между экватором и полюсами, что ведёт к ослаблению циркуляции Гэдли. Однако реальные наблюдения последних десятилетий показывают противоположную тенденцию в Южном полушарии — её усиление.
Чтобы разобраться в противоречии, группа исследователей под руководством атмосферного учёного Махди Хасана из Университета штата Северная Каролина провела серию экспериментов с климатическими моделями. Учёные многократно запускали одну и ту же модель с одинаковыми параметрами выбросов, изменяя лишь стартовые условия.
Результаты показали, что решающим фактором могут быть колебания температуры поверхности тропического Тихого океана. Именно они, как выяснилось, тесно связаны с изменениями в южной части циркуляции Гэдли.
Исследование выявило два механизма усиления этой циркуляции. В первом случае равномерное потепление тропического океана увеличивает поступление энергии в атмосферу. Во втором — неравномерное охлаждение южной части Тихого океана по сравнению с северной вызывает перераспределение тепла через экватор, что также усиливает атмосферную циркуляцию.
Авторы подчёркивают, что природные климатические колебания могут маскировать или имитировать последствия антропогенного потепления, что усложняет интерпретацию данных и прогнозирование изменений.
По их мнению, именно естественная изменчивость Тихого океана во многом объясняет расхождения между наблюдаемыми изменениями и теоретическими прогнозами влияния парниковых газов.
Учёные считают, что учёт этих океанических процессов способен значительно улучшить прогнозы осадков и засух в Южном полушарии, включая такие уязвимые регионы, как Австралия, Южная Африка и части Южной Америки, где циркуляция Гэдли напрямую влияет на климатические условия.
Исследователи подытоживают, что будущие климатические модели должны учитывать внутренние ритмы Тихого океана наряду с антропогенными факторами, чтобы повысить точность долгосрочных прогнозов.
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Парниковые газы усиливают естественный парниковый эффект: солнечное тепло задерживается в атмосфере Земли и не уходит в космическое пространство в прежнем объёме, что приводит к постепенному повышению средней температуры на планете.
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Об источнике: Earth.com
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