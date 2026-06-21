Тихий океан раскрыл тайну климата: найден ключ к главной загадке планеты

Глобальное потепление должно уменьшать температурный контраст между экватором и полюсами.

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Раскрыта тайна Тихого океана / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Aaron Ulsh, Pixabay/dimitrisvetsikas1969

Вы узнаете:

Изменения температуры в Тихом океане могут играть ключевую роль

Решающим фактором названы колебания температуры поверхности тропического Тихого океана

Учёные пришли к выводу, что естественные изменения температуры в Тихом океане могут играть ключевую роль в понимании того, почему климатические модели по-разному оценивают изменения циркуляции Гэдли в Южном полушарии.

Как сообщает Earth.com, циркуляция Гэдли представляет собой крупномасштабную систему перемещения воздуха в атмосфере Земли.

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При этом тёплые и влажные воздушные массы поднимаются у экватора, затем перемещаются в верхних слоях атмосферы к субтропикам и опускаются примерно на широтах около 30 градусов. В этих зонах формируются сухие области, включая крупнейшие пустыни планеты, а обратный поток воздуха к экватору образует пассаты.

Согласно классическим климатическим представлениям, глобальное потепление должно уменьшать температурный контраст между экватором и полюсами, что ведёт к ослаблению циркуляции Гэдли. Однако реальные наблюдения последних десятилетий показывают противоположную тенденцию в Южном полушарии — её усиление.

Чтобы разобраться в противоречии, группа исследователей под руководством атмосферного учёного Махди Хасана из Университета штата Северная Каролина провела серию экспериментов с климатическими моделями. Учёные многократно запускали одну и ту же модель с одинаковыми параметрами выбросов, изменяя лишь стартовые условия.

Результаты показали, что решающим фактором могут быть колебания температуры поверхности тропического Тихого океана. Именно они, как выяснилось, тесно связаны с изменениями в южной части циркуляции Гэдли.

Исследование выявило два механизма усиления этой циркуляции. В первом случае равномерное потепление тропического океана увеличивает поступление энергии в атмосферу. Во втором — неравномерное охлаждение южной части Тихого океана по сравнению с северной вызывает перераспределение тепла через экватор, что также усиливает атмосферную циркуляцию.

Авторы подчёркивают, что природные климатические колебания могут маскировать или имитировать последствия антропогенного потепления, что усложняет интерпретацию данных и прогнозирование изменений.

По их мнению, именно естественная изменчивость Тихого океана во многом объясняет расхождения между наблюдаемыми изменениями и теоретическими прогнозами влияния парниковых газов.

Учёные считают, что учёт этих океанических процессов способен значительно улучшить прогнозы осадков и засух в Южном полушарии, включая такие уязвимые регионы, как Австралия, Южная Африка и части Южной Америки, где циркуляция Гэдли напрямую влияет на климатические условия.

Исследователи подытоживают, что будущие климатические модели должны учитывать внутренние ритмы Тихого океана наряду с антропогенными факторами, чтобы повысить точность долгосрочных прогнозов.

Климатические изменения в Украине: тревожные тенденции

В Украине продолжается постепенное повышение температур: зимы становятся мягче, а засушливые периоды наблюдаются всё чаще. По мнению специалистов, основной причиной этих процессов является глобальное потепление, связанное с ростом концентрации парниковых газов в атмосфере.

Особую роль среди них играет углекислый газ (CO₂), который образуется при сжигании ископаемого топлива, вырубке лесов и промышленном производстве.

Парниковые газы усиливают естественный парниковый эффект: солнечное тепло задерживается в атмосфере Земли и не уходит в космическое пространство в прежнем объёме, что приводит к постепенному повышению средней температуры на планете.



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