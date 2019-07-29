На Киевщине погибли три сотрудника водоканала: названа причина трагедии

Тела сотрудников водоканала сегодня нашли в канализационном колодце.
В понедельник днем, 29 июля, в поселке Иванков, который находится на севере Киевской области, нашли мертвыми троих сотрудников местного водоканала.
Погибли сотрудники Иванковводоканала, их тела нашли около 14:00 в канализационном колодце, пишет Lb.ua.
По данным издания, сотрудники водоканала погибли в результате отравления парами газа — аммиака.
Напомним, в начале июня в селе Вербовка Харьковской области возле детсада в выгребной яме нашли мертвыми мужчину и женщину, которые были сотрудниками садика и родственниками — обнаружили неживыми отца и дочь.