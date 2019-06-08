На Харьковщине у детсада найдены мертвыми отец и дочь

На Харьковщине возле детсада нашли мертвыми двух сотрудников / УНИАН

В пятницу, 7 июня, в селе Вербовка Балаклейского района Харьковской области на территории детского сада в выгребной яме нашли мертвыми мужчину и женщину.

Найдены мертвыми сотрудники детсада и родственники — отец и дочь, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Харьковщине.

По данным ведомства, причины смерти людей устанавливаются.

"…57-летний работник учреждения проводил ремонтные работы. 33-летняя дочь мужчины, которая… работает в детском саду медсестрой, заметила, что отец длительное время отсутствует. Женщина пошла на помощь и не вернулась", — узнали правоохранители.

Напомним, утром 6 июня возле села Николаевка Генического района Херсонской области иномарка влетела на остановку общественного транспорта, погибли брат и сестра, также пострадал родственник жертв.