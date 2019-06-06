На Херсонщине иномарка влетела на остановку и убила брата и сестру

В Херсонской области смертельная авария произошла сегодня возле одного из сел.
В четверг утром, 6 июня, возле села Николаевка Генического района Херсонской области иномарка влетела на остановку общественного транспорта, погибли брат и сестра, также пострадал родственник жертв.
По предварительным данным, на Херсонщине столкнулись Volkswagen Passat B6 и ВАЗ 2106, а потом иномарка выехала на обочину, где находилась остановка с. Николаевка, сообщили в Главном управлении Нацполиции в регионе.
В ведомстве добавили, что на месте ДТП погиб 36-летний мужчина, а его сестра — 29-летняя девушка, скончалась во время оказания медицинской помощи. В результате аварии пострадал и попал в больницу 35-летний брат жертв.
Начато производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса.
Напомним, 30 мая в Збаражском районе Тернопольской области лоб в лоб столкнулись легковой автомобиля и грузовик, погибли четыре человека, а еще один — получил травмы. Позже стало известно, что в ДТП погибли энергетики.