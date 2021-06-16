Отец убил своих двух детей и утопил их тела, чтобы "насолить" бывшей супруге

Отец убил своих детей / ВВС

У побережья Тенерифе на Канарских островах продолжаются глубоководные поиски тела годовалой девочки, которую предположительно убил ее отец, пишет ВВС.

Следственный судья утверждает, что Анну Гименей Циммерман и его шестилетнюю сестру Оливию убил отец Томас, чтобы "нанести огромную боль" их матери. Тело Оливии нашли в четверг в море. Оно лежало в спортивной сумке, в которой привязали якорь.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что вся страна шокирована из-за даного происшествия.

Анна и Оливия исчезли без вести 27 апреля после того, как их отец Гимено забрал их, чтобы провести с ними время.

Сам Гимено также пропал без вести, гражданская гвардия Испании предполагает, что он уже мертв.

В субботу обнародовали подробный отчет следственного судьи, подробности которого опубликовали в испанской прессе. Основываясь на результатах расследования, отчет описывает возможные действия 37-летнего Гимено.

Томас Гимено и мать девочек, Беатрис Циммерман, встречались с подросткового возраста, но расстались в прошлом году во время пандемии. Оба уже имели новых партнеров, однако Гимено присылал бывшей жене "неприятные и оскорбительные" сообщения, говорится в отчете следственного судьи.

Гименей "скорее всего" убил своих дочерей "спланированным и преднамеренным образом", он оставил свою собаку, банковские карты с пин-кодами и ключи от авто в доме своих родителей. Он также отдал своей девушке 6200 евро (7500 долларов) наличными и прощальное письмо.

Судебный документ утверждает, что Гимено убил дочерей в своем доме в день, когда их объявили пропавшими без вести. Затем он отвез их тела в порт, отплыл на своей лодке на глубину около берегов Тенерифе и примерно в 22:30 выбросил за борт мешки с телами, отяготив их тяжелыми предметами.

На следующий день его лодку нашли - она дрейфовала в море. Автокресло Анны также плавало в воде. Тело Оливии нашли в сумке 44 дня спустя на глубине 1000 метров. Рядом была еще одна пустая сумка.

Как ранее писал Главред, в селе Кийлов Бориспольского района на Киевщине 4-летний мальчик упал в выгребную яму уличного туалета. На помощь ребенку пришла его 10-летняя сестра, однако не смогла вытащить брата и сама упала в туалет.

Девочка скончалась, а мальчика доставили в больницу без сознания.