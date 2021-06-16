"Бил по голове телефоном": пьяный мужчина средь бела дня напал на девушку и угрожал

В Килии девушку избил ее знакомый

Вопиющий инцидент произошел с жительницей Килии, 33-летней Анной, в минувший понедельник, 14 июня - посреди центральной улицы города, прямо напротив Сквера Флага, около 18:00 ее избил знакомый, которому она пыталась помешать сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Как пишет Бессарабия INFORM, в понедельник, 14 июня, Анна отдыхала на детской площадке Сквера Флага вместе с подругой и ребенком. Ее внимание привлекла черная "Мазда", которая "куралесила" по главной улице города, а потом припарковалась возле лавочки, на которой они сидели.

"Я сама вожу машину, сразу поняла, что водитель неадекватный — вилял по всей дороге. Он несколько раз пытался заехать на тротуар, припарковался на бордюре. Я сначала не придала этому значения. Отвернулась. Но тут я услышала, что он вышел из автомобиля, открыл заднюю дверь, а оттуда доносился сильный плач ребенка, который кричал: "папа, не надо". Я не знаю, что на меня нашло — я ни о чем не думала, не задумывалась о последствиях, подошла к автомобилю, заглушила его и забрала ключи. При этом водитель пытался вытащить истерически плачущего ребенка из машины. В этот момент подъехала какая-то женщина, как выяснилось позже, мама этого ребенка, и, пока папа отвлекся на меня, забрала его с собой. Когда водитель понял, что я заглушила машину и забрала ключи, то подошел ко мне и сказал: "Я тебя сейчас ударю" (в не столь корректной формулировке, конечно, это было сказано).

В парне я узнала своего знакомого Юру Ткаченко. Говорю ему: "Юра, успокойся, оно тебе не надо. Это ради твоего же блага. Ты выпил, можешь кого-то убить. Пусть за тобой кто-то приедет".

Он меня не узнал, настолько сильным было его опьянение. Человек просто не в адеквате. Тогда я ему сказала, что вызываю полицию, чтобы она отвезла его домой. Я пошла за телефоном к лавочке, на которой сидела.

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В этот момент он понял, что ребенка кто-то забрал, снова подошел ко мне, ударил меня по голове и выбил телефон из рук. Я наклонилась, чтобы его поднять, и тогда пошли один, второй, третий… удары. Он меня шесть раз ударил по голове своим телефоном, я пыталась себя защитить, но не могла. Досталось и моей подруге, которая находилась рядом. Позже подбежали мои знакомые, он выдернул у меня ключи, сел в машину и уехал. Мы вызвали полицию и скорую. Но я не хотела проблем: знаю, что у него ребенок, парень молодой, ходит в рейсы.

Я отказалась от госпитализации, но когда приехала домой, муж на меня посмотрел, заметил, что у меня глаза в разные стороны начали бегать, и началась сильная рвота. Мы вызвали скорую, оказалось у меня сильнейшая гематома на голове (на соединительной ткани между черепом и позвоночником). Меня срочно госпитализировали, назначили кучу капельниц, уколов. Правоохранители приняли заявление", — рассказала Анна.

По ее словам, попыток наладить ситуацию со стороны Юрия не было. Взамен извинениям прозвучали угрозы.

"Звонила тем же вечером его жена. Мне показалось, что она была пьяной. Начала угрожать местными "авторитетами", если я буду добиваться, чтоб ее мужа наказали (кстати, мне уже звонили с разборками). Говорила, что я была неправа, что она ехала сзади и видела всю ситуацию. Но я не могла поступить по-другому. А если бы он поехал дальше и кого-то сбил? Там рядом много детей, я сама мама", — добавила пострадавшая.

Полиция ведет расследование происшествия.