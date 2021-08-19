На Закарпатье девушка спрыгнула с крыши 9-этажки из-за несчастной любви

19-летняя девушка убила себя из-за безответной любви / Instagram

В городе Мукачево на Закарпатье 19-летняя девушка совершила суицид - она спрыгнула с крыши 9-этажного дома и погибла на месте.

Трагедия произошла 18 августа в микрорайоне Росвигово. Сообщение о том, что под жилым домом обнаружено тело молодой девушки, правоохранители получили около 14:30 в среду, передает Перший.com.ua.

По данным СМИ, погибшая – жительница Мукачево Анастасия. Она работала мастером маникюра. За несколько часов до самоубийства украинка спрашивала у бывшей одногруппницы, где в городе можно найти открытую крышу.

Известно, что девушка оставила предсмертную записку, а ее последнее сообщение в соцсети Instagram – стихотворение о несчастной любви.

Знакомые девушки говорят, что она всегда была в хорошем настроении, и не понимают, как Анастасия могла решиться на суицид.

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Накануне своей гибели девушка опубликовала фото в купальнике, сделанное во время отдыха, и подписала снимок романтичной цитатой: "Если ты любишь кого-то по-настоящему, то просто не замечать других".

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