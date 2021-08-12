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Пенсионеры выпрыгнули из окна в Кривом Роге: супруги заранее планировали самоубийство

12 августа 2021, 09:51
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За пару дней до самоубийства пенсионерка звонила соседке и прощалась с ней.

Пенсионеры выбросились с 4-го этажа жилого дома / Корреспондент

Стали известны подробности трагедии в Кривом Роге Днепропетровской области, где супруги-пенсионеры выбросились с четвертого этажа квартиры с разницей в несколько минут.

Погибшие пенсионеры оставили прощальную записку, в которой просили никого не винить в их смерти, пишет Obozrevatel.

Что известно о пенсионерах-самоубийцах

Наложившими на себя руки оказались 83-летняя Светлана Ивановна Ю и ее 84-летний супруг Иван Ю. Женщина упала во двор, а мужчина рухнул с высоты позади дома. Оба скончались на месте еще до приезда скорой помощи.

Женщина ранее работала в местной больнице врачом-гинекологом. "Она ушла года два назад. Все это время она работала, вела прием пациентов. Светлана Ивановна была женщиной с характером, с таким стержнем внутри. Пациентки ее очень уважали, и даже побаивались. Она умела сразу же навести порядок на приеме, как врач была строгой, но справедливой", – вспоминает знакомая.

Ее супруг Иван с 1974 года работал в школе №102, преподавал русский язык и литературу. Его тоже запомнили как человека очень твердого, справедливого.

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Адские боли и прощание с соседями: что стало причиной самоубийства

Некоторые соседи сообщали, что причиной суицидов могли стать проблемы с сыном и банковские долги. Как выяснилось, Светлана Ивановна уже несколько лет была неизлечимо больна, а в последнее время болезнь стала невыносимой. Женщина прошла курс лечения, сильно похудела, но вроде бы болезнь отступила, она еще продолжала работать.

Но позже ей опять стало плохо. Один из соседей семьи в соцсетях написал, что Светлана Ивановна очень страдала от болей, даже сильно кричала. А за пару дней до самоубийства якобы звонила соседке и прощалась с ней.

Знакомые добавляют, что уйти из жизни было их совместным и осознанным решением. Супругов похоронили 10 августа. Полиция открыла криминальное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство с пометкой самоубийство.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что пара пенсионеров свела счета с жизнью и выпрыгнула из окна.

Инцидент произошел в воскресенье, 8 августа, в Ингулецком районе Кривого Рога. По улице Неделина пожилая пара совершила двойное самоубийство и выпрыгнула из окна собственной квартиры на четвертом этаже.

В квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили предсмертную записку, где муж и жена просят никого не винить в своей смерти.

Соседи сообщили, что пенсионеры были довольно известны в городе и их жители очень уважали. 84-летний мужчина был учителем с многолетним стажем в одной из школ жилмассива Ингулец, а его 83-летняя супруга была известным врачом в Кривом Роге.

новости Украины самоубийство суицид
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