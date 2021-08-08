УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Кривом Роге прогремел мощный взрыв: мужчине оторвало ногу – СМИ

8 августа 2021, 20:03
Прослушать новость
Остановить

На месте работаю взрывотехники, полицейские и спасатели.

В Кривом Роге прогремел взрыв / 1kr.ua

В воскресенье, 8 августа, в Кривом Роге на жилмассиве ЮГОК мужчина подорвался на гранате, его госпитализировали.

Пострадавшему 61 год, другие граждане не пострадали, сообщает 1kr.ua.

Происшествие случилось около 18 часов на улице Кармелюка возле жилого дома.

Мужчине оторвало ногу, сообщает пресс-служба спасателей. Откуда у горожанина граната, сам он её взорвал или нет, официально на данный момент неизвестно.

На месте работаю взрывотехники, полицейские и спасатели.

Напомним, ранее сообщалось отом, что в Киеве произошел мощный взрыв в недостроенном здании на территории психиатрической больницы на улице Кирилловской в Подольском районе. Погиб человек.

По предварительной информации, в заброшенном здании на территории больницы гуляли парень с девушкой. Взрыв произошел, когда она вышла на улицу из недостроя.

новости Кривого Рога взрыв
Сейчас вы просматриваете новость «В Кривом Роге прогремел мощный взрыв: мужчине оторвало ногу – СМИ». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Дантес записал клип Девочка - про свою жену Надю Дорофееву к их юбилеюДантес записал клип Девочка - про свою жену Надю Дорофееву к их юбилею Газпром в шаге от достройки СП-2 и обрубил поставки газа в Европу: эксперт заявил об опасной игреГазпром в шаге от достройки СП-2 и обрубил поставки газа в Европу: эксперт заявил об опасной игре Паразит шевелится под кожей: жителей Киева атакует редкая болезньПаразит шевелится под кожей: жителей Киева атакует редкая болезнь Если бы мы прислушивались к таким, как МарчукЕсли бы мы прислушивались к таким, как Марчук Названы шесть способов вкусно и здорово приготовить огурцы и это не салат: что с ними делатьНазваны шесть способов вкусно и здорово приготовить огурцы и это не салат: что с ними делать

Последние новости

20:03

В Кривом Роге прогремел мощный взрыв: мужчине оторвало ногу – СМИ

19:58

"Я поселился": Комаров купил участок в Карпатах

19:30

Может ли государство развивать украинский язык мнение

19:29

Слезы легенды: Месси расплакался на прощальной пресс-конференции Барселоны Видео

19:27

Украинцы массово переезжают в Польшу: куда именно едут и почему Видео

Реклама
18:38

Оставила одну в квартире и ушла на 6-дневную вечеринку: мать уморила голодом 1,5-летнего ребенка Видео

18:33

Говорил по-русски: журналист назвал неожиданную причину ухода Шевченко из сборной

17:58

В России сиделка избила 95-летнюю бабушку за стих о человечности и просьбу измерить давление

17:39

После новой волны жары Украину атакует резкое похолодание: синоптик назвала даты Видео

17:18

В моду на осень-зиму 2021 2022 возвращаются ботинки в стиле 90-х и потрясающие сапоги Видео

17:15

Переболевшим COVID-19 может хватить одной дозы Pfizer - исследование Видео

16:51

Затопило дома и улицы: мощный удар стихии обрушился на курорты Кирилловку и Железный Порт Видео

16:31

Ни один госорган не сможет требовать бумажную справку: Шмыгаль назвал сроки перехода в "paperless"

15:59

Требовал показать половые органы и угрожал: в Харькове педофил напал на 12-летнюю девочку

15:26

"Война с РФ продолжается": в Минобороны отреагировали на скандал с фото Магучих Видео

15:23

"Украина начала жить в долг у природы": в Госэкоинспекции бьют тревогу из-за состояния экологии

14:47

Церемония закрытия летних Олимпийских игр в Токио: красочные фото Фото

14:33

Слуга народа "зажигает": на съезде Зе!Молодежки Арахамия выступил в качестве ди-джея Видео

14:28

В Турции пассажирский автобус вылетел с трассы, погибли не менее 15 человек Фото Видео

13:51

На Олимпиаде-2020 тренер ударила коня. Ее дисквалифицировали Видео

Реклама
13:23

"Тухлыми яйцами закидают": Ани Лорак жестко "разнесли" в сети за предстоящий концерт в Одессе

12:50

На Закарпатье зачастили ядовитые пауки-каннибалы: опубликованы фото

12:33

Избили и оставили умирать: на Полтавщине нашли тело молодого человека Видео

11:44

В Киеве врач требовал взятку и отказался лечить беспомощного ребенка

11:35

Сборная Украины завершила выступления на Олимпиаде-2020 в Токио с 19 медалями Фото

10:51

Украина попадет в объятия удушающей жары - новый прогноз синоптиков

10:24

После ливня житель Днепра посреди улицы устроил "рыбалку" на матрасе: курьезное видео Видео

10:00

В Бердянске разрисовали красной краской машины с российскими номерами: фото

09:06

Умер известный украинский художник Александр Ройтбурд

08:59

В Мариуполе парень на камеру сжег флаг Украины

08:55

"Нагло тырил лук": под Тернополем на чужом огороде поймали экс-мэра и вызвали полицию

08:23

Гороскоп на сегодня 8 августа для всех знаков Зодиака: тайные враги или необычное предложение Видео

08:22

Коронавирус в Украине сдал назад: число новых заразившихся вновь упало

07:59

В Минздраве рассказали о новом плане вакцинации от COVID-19 для Украины Видео

07:45

Путину удалось из криворожского парня сделать последовательного бандеровца мнение

07:35

Велосипедистка Старикова выиграла для Украины серебряную медаль на Олимпиаде

07:10

Покончить с удавкой Минска: у Байдена поддержали Киев по вопросу Донбасса – эксперт Видео

06:30

Восстановление запасов и госрегулирование "на коленке": какими будут цены на АЗС мнение

05:28

Топ-10 быстрых и вкусных завтраков, которые понравятся взрослым и детям

05:02

Пекло возвращается: украинцев предупредили о новом ударе невыносимой жары Видео

Реклама
04:22

Всемирный день кошек 2021: когда празднуют, приметы с кошками, милые картинки и поздравления

03:50

Диетолог рассказала, можно ли есть сладкое и не толстеть

03:02

Ученые обратили внимание людей на тревожный признак приближающийся смерти

02:16

Тарелка здорового питания: что и сколько нужно есть в течение дня

01:37

День ветеринара в Украине: душевные поздравления и милые открытки к празднику

00:50

Приметы на 8 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

00:08

Чистильщик организма №1: в каком виде свекла максимально полезна и для кого она опасна Видео

07 августа, суббота
23:55

Хотел помочь по хозяйству: в Одесской области трагически погиб 10-лений мальчик

23:38

Антирекорд в России: житель страны заразил коронавирусом 1500 человек Видео

23:13

В Италии арестовали 70-летнюю главу самого жестокого мафиозного клана

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять