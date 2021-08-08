В Кривом Роге прогремел мощный взрыв: мужчине оторвало ногу – СМИ

В Кривом Роге прогремел взрыв / 1kr.ua

В воскресенье, 8 августа, в Кривом Роге на жилмассиве ЮГОК мужчина подорвался на гранате, его госпитализировали.

Пострадавшему 61 год, другие граждане не пострадали, сообщает 1kr.ua.

Происшествие случилось около 18 часов на улице Кармелюка возле жилого дома.

Мужчине оторвало ногу, сообщает пресс-служба спасателей. Откуда у горожанина граната, сам он её взорвал или нет, официально на данный момент неизвестно.

На месте работаю взрывотехники, полицейские и спасатели.

Напомним, ранее сообщалось отом, что в Киеве произошел мощный взрыв в недостроенном здании на территории психиатрической больницы на улице Кирилловской в Подольском районе. Погиб человек.

По предварительной информации, в заброшенном здании на территории больницы гуляли парень с девушкой. Взрыв произошел, когда она вышла на улицу из недостроя.