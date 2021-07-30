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В Киеве прогремел мощный взрыв в недострое: погиб человек

30 июля 2021, 07:20
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Взрыв был настолько сильным, что его было слышно в Шевченковском и Соломенском районах. Парень якобы сам себя подорвал и скончался на месте.

Взрыв прогремел 29 июля на территории психиатрической больницы/ t.me/KyivOperativ

Поздно вечером в четверг, 29 июля, в Киеве произошел мощный взрыв в недостроенном здании на территории психиатрической больницы на улице Кирилловской в Подольском районе. Погиб человек.

Взрыв прогремел около 23:10, сообщает Киев оперативный в Telegram. Он был настолько сильным, что его было слышно в Шевченковском и Соломенском районах.

По предварительной информации, в заброшенном здании на территории больницы гуляли парень с девушкой. Взрыв произошел, когда она вышла на улицу из недостроя. Парень якобы сам себя подорвал и скончался на месте.

Обстоятельства происшествия пока неизвестны. Правоохранители пока что не дают комментариев.

В результате взрыва погиб молодой человек / t.me/KyivOperativ

Как сообщал Главред, 29 июля практически одновременно в Киеве (на жилом массиве Оболонь) и в Одессе на Николаевской дороге взорвались почтоматы компании Новая почта. В полиции сообщили, что в ящики почтомата поставили самодельные взрывные устройства на основе пиротехнических изделий. Пострадавших нет.

новости Киева полиция взрыв
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