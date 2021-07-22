Папа купил петарды и спрятал в доме: под Львовом 6-летнему мальчику из-за взрыва оторвало пальцы

Мальчику оторвало пальцы / скриншот

На Львовщине 6-летний мальчик пострадал от взрыва. Как рассказали родители, дома он играл петардой, которая разорвалась у него в руке оторвало пальцы.

"Оказывается он ей долго тер, она очень разыгралась у него в руках. Я не ожидала, из-за срыва петарды в доме такая беда на ровном месте", — говорит мама мальчика Галина Башак, передает ТСН.

Петарда лежала в ящике комода. Об этом знал и Максим, и его старший брат, который тоже был в комнате во время взрыва, но не пострадал.

"У нас был перед тем в селе праздник, купили петарду, папа сказал, чтобы дети сами ее не поджигали. За неделю забыли, муж говорил, что бы без меня ее не брали", — говорит мама мальчика.

Врачи говорят опасная игрушка оторвала парню три пальца полностью и еще два — частично. Ребенка прооперировали, но травма тяжелая, требует долгого лечения и реабилитации.

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"Будем думать, как восстановить те трактиры, которые потеряны, хотя бы максимально сохранить части тех косточек, мягких тканей, чтобы была функция, чтобы он мог себя обслуживать", — говорит заведующий ожогового отделения 8 городской больницы Львова Василий Савчин.

Не понимают, как петарда могла взорваться без поджога и отрезать почти все пальцы на руке.

"Вот это петарда, внутри петарды прах, если порох набирается он срывается? Порох не взрывается, петарда срабатывает при прямом попадании огня на фитиль, который горит 3-5 секунд после того петарда нагревается и подрывается, то есть если ее сейчас так вот потру ничего не произойдет ", — говорит продавщица-консультантка Оксана Огорилко.

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Экспертиза подтвердила, что в руках у мальчика взорвалось именно пиротехническое изделие. Уже открыли уголовное производство.

"Мальчик получил телесные повреждения в результате разрыва в руке петарды. По факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком продолжается досудебное расследование", — говорит пресс-секретарь Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская.

Санкция статьи предусматривает 5 лет за решеткой. Сам Максим еще как минимум месяц будет в больнице.

Напомним, трагедия произошла в Польше – там из-за недосмотра и халатного отношения родителей погиб 2-летний Владислав – мальчик родом из Украины. Ребенок вышел из дачного домика, пока его папа и мама отсыпались после вечеринки, и утонул в озере. Родителей обвинили в смерти ребенка.

Беда случилась в четверг, 15 июля, на озере Шперек Велькопольского воеводства, на территории центра Лидо. Тело мальчика, что плавало в воде, заметила случайная прохожая, которая прогуливалась возле озера.