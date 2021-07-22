УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Папа купил петарды и спрятал в доме: под Львовом 6-летнему мальчику из-за взрыва оторвало пальцы

22 июля 2021, 22:26

Ребенок как минимум месяц будет в больнице.

Мальчику оторвало пальцы / скриншот

На Львовщине 6-летний мальчик пострадал от взрыва. Как рассказали родители, дома он играл петардой, которая разорвалась у него в руке оторвало пальцы.

"Оказывается он ей долго тер, она очень разыгралась у него в руках. Я не ожидала, из-за срыва петарды в доме такая беда на ровном месте", — говорит мама мальчика Галина Башак, передает ТСН.

Петарда лежала в ящике комода. Об этом знал и Максим, и его старший брат, который тоже был в комнате во время взрыва, но не пострадал.

"У нас был перед тем в селе праздник, купили петарду, папа сказал, чтобы дети сами ее не поджигали. За неделю забыли, муж говорил, что бы без меня ее не брали", — говорит мама мальчика.

Врачи говорят опасная игрушка оторвала парню три пальца полностью и еще два — частично. Ребенка прооперировали, но травма тяжелая, требует долгого лечения и реабилитации.

Реклама

"Будем думать, как восстановить те трактиры, которые потеряны, хотя бы максимально сохранить части тех косточек, мягких тканей, чтобы была функция, чтобы он мог себя обслуживать", — говорит заведующий ожогового отделения 8 городской больницы Львова Василий Савчин.

Не понимают, как петарда могла взорваться без поджога и отрезать почти все пальцы на руке.

"Вот это петарда, внутри петарды прах, если порох набирается он срывается? Порох не взрывается, петарда срабатывает при прямом попадании огня на фитиль, который горит 3-5 секунд после того петарда нагревается и подрывается, то есть если ее сейчас так вот потру ничего не произойдет ", — говорит продавщица-консультантка Оксана Огорилко.

Читайте такжеРазбита голова и сломана нога: в киевском ТЦ витрина рухнула на 4-летнего ребенка

Экспертиза подтвердила, что в руках у мальчика взорвалось именно пиротехническое изделие. Уже открыли уголовное производство.

"Мальчик получил телесные повреждения в результате разрыва в руке петарды. По факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком продолжается досудебное расследование", — говорит пресс-секретарь Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская.

Санкция статьи предусматривает 5 лет за решеткой. Сам Максим еще как минимум месяц будет в больнице.

Напомним, трагедия произошла в Польше – там из-за недосмотра и халатного отношения родителей погиб 2-летний Владислав – мальчик родом из Украины. Ребенок вышел из дачного домика, пока его папа и мама отсыпались после вечеринки, и утонул в озере. Родителей обвинили в смерти ребенка.

Беда случилась в четверг, 15 июля, на озере Шперек Велькопольского воеводства, на территории центра Лидо. Тело мальчика, что плавало в воде, заметила случайная прохожая, которая прогуливалась возле озера.

пиротехника взрыв
Сейчас вы просматриваете новость «Папа купил петарды и спрятал в доме: под Львовом 6-летнему мальчику из-за взрыва оторвало пальцы». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Болит ухо: врач рассказала, как облегчить состояние в домашних условияхБолит ухо: врач рассказала, как облегчить состояние в домашних условиях В моду на осень-зиму 2021-2022 входит одежда цвета фуксии, бледной розы и весеннего озераВ моду на осень-зиму 2021-2022 входит одежда цвета фуксии, бледной розы и весеннего озера В Украину ворвется резкое похолодание до +11В Украину ворвется резкое похолодание до +11 Хаотичная вакцинация в Украине: кого обрекаем на смертьХаотичная вакцинация в Украине: кого обрекаем на смерть Дистанционка в школах: в Минобразования рассказали о смешанном формате с 1 сентябряДистанционка в школах: в Минобразования рассказали о смешанном формате с 1 сентября

Последние новости

22:26

Папа купил петарды и спрятал в доме: под Львовом 6-летнему мальчику из-за взрыва оторвало пальцы

22:17

В Харькове подросток устроил стрельбу на детской площадке: есть жертвы

21:55

В Украину ворвется невероятно аномальная жара Видео

21:50

"Отпуск удался": в Сети похвастались чистыми украинскими пляжами Видео

21:27

Гороскоп богатства: какие знаки Зодиака рискуют лишиться всех своих накоплений Видео

Реклама
21:02

"Ось катастроф": почему планета Земля содрогается от катаклизмов Видео

20:59

Стала известна судьба человека, унесенного в Одессе потоком воды Видео

20:44

"Проклятое место": в Кирилловке на смену нашествию медуз пришли огромные пауки-гиганты Видео

20:27

"Игра не закончена": в Украине отреагировали на соглашении по Северному потоку-2 Видео

20:01

"Зря потраченное время суда": в МИД прокомментировали упреки России против Украины в ЕСПЧ Видео

19:32

В КГГА прокомментировали ситуацию с больными штаммом коронавируса "Дельта" Видео

19:30

Налог на недвижимость - лишь верхушка айсберга: чем опасно повышение налогов от депутатов мнение

19:23

Сезон варенья под угрозой срыва: цены на сахар бьют рекорды Видео

19:14

До Герберта и Линча далеко - вышел трейлер Дюны от Дени Вильнева Видео

19:02

Приметы на 23 июля: что нельзя делать в день Антония и как не навредить себе Видео

18:59

Как выбрать место в самолете – чтобы не укачивало и где безопасней всего

18:28

В России назвали условие продолжения транзита газа через Украину Видео

18:16

"Пистолет к голове": в Киеве водитель угрожал соседу оружием из-за места для парковки Видео

18:03

"Хороший шаг, но не без разногласий": Меркель оценила соглашение с США по Северному потоку-2 Видео

17:58

"Обнаженные покатушки": в Черкассах на крыше авто катался "голый" парень Видео

Реклама
17:58

Звезды Крепостной до и после - как меняются актеры в сериале

17:56

В Украине резко изменится погода и придет новая опасность Видео

17:24

Эксперт: отставка главы НБУ Шевченко нанесет непоправимый урон макрофинансовой стабильности Украины

17:14

В Россию вворвался опасный штамм "Гамма" Видео

17:12

Обновленный Центральный автовокзал в Киеве открыли после приватизации

17:09

Мендель рассказала, какие проблемы ей принесла работа на Зеленского Видео

16:58

Эпидемиолог рассказала об опасности для украинцев из-за штамма Дельта Видео

16:44

Симптомы рака кожи: пять отличий между нормальной и злокачественной родинкой Видео

16:34

"Зрада" пришла, откуда не ждали: на сайте Олимпийских игр Крым отделили от Украины рубежом Видео

16:16

Пока все спали: на Киевщине 4-летние близнецы посреди ночи устроили "побег" из дома Видео

16:05

На Запорожскую область обрушился мощный ураган и смерч с торнадо Видео

15:42

Самый полезный ужин: вкусный и быстрый рецепт из кабачков Видео

15:40

"Метинвест" направил более 13 миллионов в масштабный ремонт второй части мариупольского пирса

15:29

Тело унесло в море: в Одессе после мощного ливня разыскивают пропавшего мужчину Видео

15:27

Снижает уровень холестерина и риск сердечных заболеваний: что нужно добавить в свои блюда Видео

15:25

Назвали четвертого участника шоу Танці з зірками 2021

15:24

Трогательная история: на Киевщине похищенный пес после 6 лет разлуки узнал своего хозяина Видео

15:22

Эпическое ДТП в Киеве: пассажиры толкали застрявший троллейбус и "въехали" в Nissan Видео

14:57

Киев опроверг заявление Госдепа о согласовании сделки США и Германии по СП-2 с Украиной Видео

14:57

"Большая стройка" Зеленского увеличила на 21,5% объем грузоперевозок на УЗ

Реклама
14:50

Скандальная Лобода вернулась в Киев и устроила тур по украинским радиостанциям Видео

14:33

Город затоплен, свет отключен: по Мариуполю пронесся мощный ливень Видео

14:27

Фото с обезьянкой и покатушки на пони уходят в прошлое: что изменит законопроект о защите животных Видео

14:22

В горах Тибета ученые "откопали" тридцать новых вирусов с тысячелетней историей

14:18

Дуэйн Джонсон отказался от съемок в Форсажах и намекнул на ложь Вин Дизеля

14:01

Что делают эксперты по сну утром после плохого ночного сна Видео

13:49

Стальные нервы: коп спас жизнь человека с помощью чипсов и скотча Видео

13:41

Похудеть и ускорить метаболизм: исследование показало, как это работает Видео

13:23

В Киеве не будут ужесточать карантин из-за новых случаев Дельта-штамма – Госпотребслужба Видео

13:06

Ученые узнали, какую непрятную болезнь может вызвать просмотр телевизора более 4 часов Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять