В Польше 2-летний мальчик из Украины утонул в озере: его папа и мама крепко спали после вечеринки

В Польше 2-летний мальчик из Украины утонул в озере / издание Fakt.

Трагедия произошла в Польше – там из-за недосмотра и халатного отношения родителей погиб 2-летний Владислав – мальчик родом из Украины. Ребенок вышел из дачного домика, пока его папа и мама отсыпались после вечеринки, и утонул в озере. Родителей обвинили в смерти ребенка.

Беда случилась в четверг, 15 июля, на озере Шперек Велькопольского воеводства, на территории центра "Лидо", сообщает польское издание Fakt. Тело мальчика, что плавало в воде, заметила случайная прохожая, которая прогуливалась возле озера.

На место происшествия немедленно вызвали аварийно-спасательные службы. Ребенка пытались спасти – в течение 2 часов проводилась реанимация. Но чуда не произошло, медики оказались бессильны – 2-летний украинец умер.

Полиция разыскала родителей маленького Владислава, ими оказалась пара из Украины, у которой есть также 12-летная дочь - они приехали в Польшу на отдых вместе с еще одной семьей.

Накануне отпускники из Украины устроили алкогольную вечеринку, и развлекались ориентировочно до 5 утра – на следующий день на террасе коттеджа все еще лежали пустые банки из-под пива.

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Когда именно малыш вышел из домика – неизвестно, так как за ребенком никто не присматривал. Мальчик смог легко выскользнуть, поскольку дверь была не заперта. Ребенок направился к озеру и упал с пристани в воду. Свидетели говорят, что мальчик, видимо, длительное время провел в воде, потому что его тело было все синее.

Экспертиза установила, что мальчик умер из-за утопления. Прокуратура в Остуве-Велькопольском начала расследование.

Родителей Владика обвинили в том, что они подвергли своего 2-летнего сына непосредственной опасности и нечаянно повлекли смерть ребенка, оставив дверь дома незапертой.

Они признали свою вину. В Польше родителям Владика грозит тюрьма от 3 месяцев до 5 лет.

Справка

Утопление происходит по разным причинам. Часто люди тонут, пренебрегая элементарными мерами предосторожности. Как сообщает Википедия, при утоплении большую роль играет фактор страха.

Так, часто не умеющие плавать, случайно оказавшиеся в воде на большой глубине начинают хаотично грести руками и ногами с криком "Спасите, я тону!". Тем самым они выпускают воздух из лёгких и неизбежно погружаются в воду.

Человек, попавший под воду, задерживает дыхание и активно борется за жизнь. Затем начинается заглатывание воды; считается, что это уменьшает желание сделать вдох. Смертельным считается попадание в лёгкие более 22 мл воды на кг массы тела.

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В сельсовете рассказали, что мальчик играл с братом во дворе. За ними присматривал отец, пока мама ушла собирать чернику, а потом внезапно куда-то пропал.

Ребенка начали искать, но оказалось уже поздно. Тело нашли вечером, 7 июля, около 21:00.