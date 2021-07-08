Не доглядел: на Волыни утонул 2-летний мальчик, за которым присматривал отец

Мама ушла за черникой / pixabay.com

Жуткая трагедия снова на Волыни. В местном водоеме утонул двухлетний мальчик.

Как сообщают Волынские новости, инцидент случился в селе Перешпа. Ребенок утонул прямо возле своего дома.

В сельсовете рассказали, что мальчик играл с братом во дворе. За ними приматривал отец, пока мама ушла собирать чернику, а потом внезапно куда-то пропал.

Ребенка начали искать, но оказалось уже поздно. Тело нашли вечером, 7 июля, около 21:00.

Следов насильственной смерти пока не обнаружено. Труп направлен на экспертизу.

Реклама

Напомним, недавно на Волыни убило током восьмилетнего мальчика. Ребенок зашел в сарай и просто зацепился за электростанок, в котором была разобрана пусковая кнопка.

Он скончался, несмотря на реанимационные действия медиков.

Кроме этого, в России также восьмилетний мальчик умер в советском холодильнике. Он играл с сестрами в прятки и залез в старую бытовую технику, не зная о том, что открыть ее можно только снаружи. Ребенок задохнулся. Его тело нашли поздно ночью.