На Волыни родители дико воюют за сына: в ход пошло видео с развращением ребенка / скриншот из видео

Дикая история произошла в Нововолынске – там уже больше года отец и мать, которые развелись, воюют за сына. Ребенок сейчас живет у них по очереди. Ситуация обострилась после видео, которое появилось в соцсетях – на кадрах, как утверждает мать, нынешняя сожительница мужчины развращает их малыша. В свою очередь отец обвиняет в этом бывшую жену и мать их общего сына.

О том, что произошло на самом деле, говорится в сюжете ТСН.19:30. Мария Сокол рассказала, что не видела своего трехлетнего сына три недели. Навестить малыша, утверждает женщина, ей не давал его отец.

Война за Матвея началась больше года назад — когда родители разошлись. Инициатором расставания, по словам женщины, была она, потому что муж поднимал на нее руки. Тот — все обвинения отрицает.

Поскольку иметь опеку над мальчиком хотели оба родителя, в соцслужбе решили: он будет жить по очереди с папой и мамой — неделя через неделю. Так и было — в течение года. Но недавно в Сети появилось скандальное видео. На нем, утверждает женщина, новая сожительница мужчины развращает ее сына.

"На одном видео просто обнаженные гениталии ребенка и эта мачеха полуобнаженная трется о него и сама снимает", — рассказала мать мальчика Мария.

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Папа малыша не скрывает: это он снял видео и сам отнес его и в полицию, и в соцслужбы. Потому что уверен: сын повторяет то, что видел дома у мамы с ее новым мужем.

"Приходит после недели проживания ко мне домой, вечером на моей жене он повторяет сексуальные позы, которые видел при проживании с мамой", — рассказал папа Матвея Сергей Макарчук.

Дело дошло до суда. Пока нет его решения, попечительский совет ограничил пребывание малыша у отца и его новой сожительницы.

До конца расследования Матвей должен был ходить к отцу только в определенные дни и только днем. Но поскольку до сих пор нет решения суда — мальчик периодически ночует и у мамы, и у папы.

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