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Разрывали ребенка и душили: в Харькове муж и жена, которые разводятся, дико делили дочь

8 июня 2021, 12:24

Супруги, которые разводятся, не могли мирно решить, с кем будет жить ребенок, и делили его как вещь.

Разрывали ребенка и душили: в Харькове муж и жена, которые разводятся, дико делили дочь / скриншот из видео

В Харькове подрались супруги, которые разводятся. Конфликт возник на почве того, с кем останется их малолетний ребенок. При этом о ребенке никто реально не думал - его делили как вещь, и едва не задушили.

Видео семейного конфликта выложили в Сети. На кадрах видно, как мужчина схватил ребенка и держит его изо всех сил, а женщина пытается его забрать. Девочка плачет, впрочем, родителей это не останавливает, и они продолжают ее дергать.

В результате очевидцы сообщили о конфликте между супругами в полицию. По их словам, в драке также участвовал свекор женщины.

"Предварительно, в ходе выяснения отношений между супругами, которые собираются разводиться, возник конфликт по поводу того, с кем останется их малолетний ребенок. На месте полицейские предварительно выяснили, что между 39-летним мужчиной и женой возник конфликт. Во время конфликта за гражданку вступился 38-летний мужчина, к которому она обратилась за помощью. В дальнейшем он обратился в Харьковское районное управление полиции №1 с заявлением о том, что его избили. В свою очередь, 39-летний отец ребенка написал заявление о том, что 38-летний мужчина применил в отношении него слезоточивый газ", — рассказали в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.

По факту происшествия правоохранители открыли два уголовных производства по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 1 года исправительных работ.

Сейчас выясняются все обстоятельства конфликта.

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