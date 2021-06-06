В Днепре мужчина вытащил женщину за волосы из чужого дома и убил на глазах у детей – СМИ

В Днепре мужчина на улице забил женщину до смерти, узнали журналисты / Скриншот с dp.informator.ua

В Днепре в ночь на воскресенье, 6 июня, пьяный мужчина ворвался в чужой дом, в котором в гостях находилась его сожительница, начал ее избивать, а потом вытащил за волосы на улицу.

Инцидент произошел на ул. Лавандовая около 00:30. Злоумышленник бил женщину, в частности, обувью, а потом она потеряла сознание, пишет Информатор со ссылкой на слова соседей.

Издание добавило, что мужчина забил сожительницу до смерти на глазах у ее детей, которые тогда находились во дворе.

Злоумышленник задержан. По предварительным сведениям, он был в романтических отношениях с жертвой на протяжении около двух лет.

В Сети уже появились фотографии с места убийства. На одном из снимков на дороге видна кровь.

Напомним, 24 апреля в Днепре на Соборной площади произошло резонансное убийство – неизвестный мужчина расстрелял авто Toyota Land Cruiser и несколько раз выстрелил в его водителя. Пострадавший скончался, а стрелок скрылся.

Справка. В Украине за умышленное тяжкое телесное повреждение, которое повлекло смерть пострадавшего (ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса), суд может дать от пяти до восьми лет тюрьмы.

За умышленное убийство (ст. 115 УК) в нашей стране грозит до 15 лет лишения свободы.