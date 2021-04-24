В Днепре киллер расстрелял мужчину: СМИ назвали имя жертвы

Убийство в Днепре произошло в субботу средь бела дня, преступление заснято на видео.
В субботу днем, 24 апреля, в Днепре на Соборной площади злоумышленник несколько раз выстрелил в мужчину. Пострадавший умер в машине скорой помощи, а стрелок – скрылся.
В областном центре убит водитель авто Toyota Land Cruiser, правоохранители начали спецоперацию, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Днепропетровской области.
Убит Анар Мамедов, сообщает Telegram-канал Страна со ссылкой на источник в Министерстве внутренних дел.
Издание также опубликовало видео, на котором запечатлен момент убийства. На видео видно, что киллер в маске и с пистолетом подошел к машине, открыл по ней огонь, а потом сбежал.
В Сети также появилось фото водительского удостоверения жертвы.
"...неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в сторону водителя автомобиля Toyota Land Cruiser... обстоятельства происшествия устанавливаются…", – добавили в Нацполиции.
В полиции поделились фотографией, на которой запечатлена обстрелянная машина.
Начато производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса – Умышленное убийство.
- Справка. В Украине за умышленное убийство, которое совершено по заказу, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.
- Также злоумышленника суд может приговорить к пожизненному заключению. Возможна конфискация имущества.