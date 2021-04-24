В Днепре киллер расстрелял мужчину: СМИ назвали имя жертвы

В Днепре в машине расстреляли мужчину, узнали журналисты / Фото pixabay.com

В субботу днем, 24 апреля, в Днепре на Соборной площади злоумышленник несколько раз выстрелил в мужчину. Пострадавший умер в машине скорой помощи, а стрелок – скрылся.

В областном центре убит водитель авто Toyota Land Cruiser, правоохранители начали спецоперацию, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Днепропетровской области.

Убит Анар Мамедов, сообщает Telegram-канал Страна со ссылкой на источник в Министерстве внутренних дел.

Издание также опубликовало видео, на котором запечатлен момент убийства. На видео видно, что киллер в маске и с пистолетом подошел к машине, открыл по ней огонь, а потом сбежал.

В Сети также появилось фото водительского удостоверения жертвы.

В Днепре убит Анар Мамедов, узнали журналисты / t.me/stranaua

"...неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в сторону водителя автомобиля Toyota Land Cruiser... обстоятельства происшествия устанавливаются…", – добавили в Нацполиции.

В полиции поделились фотографией, на которой запечатлена обстрелянная машина.

В Днепре расстреляли мужчину / dp.npu.gov.ua

Начато производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса – Умышленное убийство.