В Николаеве расстреляли мужчину: СМИ узнали, кто жертва

В Николаеве застрелили мужчину / mk.npu.gov.ua

В Николаеве в четверг, 15 апреля, поздно вечером во дворе одного из домов злоумышленник несколько раз выстрелил в спину 38-летнему мужчине, пострадавший умер на месте преступления, а стрелок скрылся на машине.

Преступление совершено на ул. Декабристов, правоохранители узнали о нем в 23:45, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

Убит 39-летний Тимур Ш., который официально не работал, не имел судимостей, однако приблизительно полгода назад был задержан по подозрению в торговле амфетаминами (психотропные вещества), несколько месяцев провел в следственном изоляторе, и его дело находится в суде, сообщает Новости-N со ссылкой на сведения полицейских.

Правоохранители считают, что преступление имеет признаки заказного.

Издание выяснило, что убийство совершено по ул. Декабристов во дворе дома №69. По его сведениям, Тимур Ш. приехал домой на авто BMW и припарковал его прямо у подъезда.

"…По всей видимости, он заметил киллера, потому что начал убегать. Убийца настиг его возле соседнего подъезда и произвел несколько выстрелов в спину… На звук выстрелов на улицу выбежали жители дома, в том числе и жена убитого. Они вызвали полицию и скорую. Помощь медиков не понадобилась – мужчина был мертв", – отмечается в материале.

В Николаеве убит мужчина / mk.npu.gov.ua

Полиция начала производство по 1 ст. 115 Уголовного кодекса – умышленное убийство. Убийцу разыскивают.