УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Николаеве расстреляли мужчину: СМИ узнали, кто жертва

16 апреля 2021, 10:35

Убийство в Николаеве имеет признаки заказного, выяснили журналисты.

В Николаеве застрелен мужчина
В Николаеве застрелили мужчину / mk.npu.gov.ua

В Николаеве в четверг, 15 апреля, поздно вечером во дворе одного из домов злоумышленник несколько раз выстрелил в спину 38-летнему мужчине, пострадавший умер на месте преступления, а стрелок скрылся на машине.

Преступление совершено на ул. Декабристов, правоохранители узнали о нем в 23:45, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

Убит 39-летний Тимур Ш., который официально не работал, не имел судимостей, однако приблизительно полгода назад был задержан по подозрению в торговле амфетаминами (психотропные вещества), несколько месяцев провел в следственном изоляторе, и его дело находится в суде, сообщает Новости-N со ссылкой на сведения полицейских.

Правоохранители считают, что преступление имеет признаки заказного.

Издание выяснило, что убийство совершено по ул. Декабристов во дворе дома №69. По его сведениям, Тимур Ш. приехал домой на авто BMW и припарковал его прямо у подъезда.

"…По всей видимости, он заметил киллера, потому что начал убегать. Убийца настиг его возле соседнего подъезда и произвел несколько выстрелов в спину… На звук выстрелов на улицу выбежали жители дома, в том числе и жена убитого. Они вызвали полицию и скорую. Помощь медиков не понадобилась – мужчина был мертв", – отмечается в материале.

В Николаеве убили мужчину
В Николаеве убит мужчина / mk.npu.gov.ua

Полиция начала производство по 1 ст. 115 Уголовного кодекса – умышленное убийство. Убийцу разыскивают.

  • Справка. В Украине за умышленное убийство, совершенное на заказ, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, говорится на protocol.ua.
  • Также возможно пожизненное заключение и конфискация имущества.
заказное убийство новости Николаева
Сейчас вы просматриваете новость «В Николаеве расстреляли мужчину: СМИ узнали, кто жертва». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Четыре странных способа, которыми ваше тело предупреждает о том, что что-то не такЧетыре странных способа, которыми ваше тело предупреждает о том, что что-то не так Менструация определяет длительность жизни: как узнать своюМенструация определяет длительность жизни: как узнать свою Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: бурный роман и окрепший дарГороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: бурный роман и окрепший дар Шойгу объявил об отведении войск России от границ УкраиныШойгу объявил об отведении войск России от границ Украины Россия решила выжидать момент для нападения на УкраинуРоссия решила выжидать момент для нападения на Украину

Последние новости

11:05
Мошенники используют имена знаменитостей для вымогательства
11:01
Дизель по 30 и газ по 20: чем грозит дефицит топлива в Украине
10:49
Премьера на 1+1: чем удивит сериал Славяне 2021 Видео
10:44
Зашквары "слуг народа": стало известно о неожиданном наказании для нардепов Видео
10:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
Реклама
10:30
Волкер объяснил, почему Зеленский не выполняет требование РФ по Донбассу Видео
10:24
Мокрый снег и заморозки: синоптик уточнила прогноз погоды на выходные Видео
10:14
В США оценили отвод войск РФ от границ Украины и поставили условие Москве Видео
10:12
Путин не может выбрать между Украиной и Беларусью мнение
09:45
"Передозировка боярышником": Тилль Линдеман перепел советскую песню про войну Видео
09:27
Семечки подсолнуха: в чем польза для организма Видео
09:19
Новая партия вакцины AstraZeneca прибыла в Украину: кому "светит" прививка Видео
09:14
У Зеленского прокомментировали предложение Путина насчет встречи Видео
09:05
Опасные симптомы для мужчин: какие сигналы тела нельзя игнорировать Видео
09:05
В ОП подловили Путина на важной оговорке насчет переговоров с "ЛДНР" Видео
09:03
Карантин в Украине могут продлить после 30 июня - министр Видео
08:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: неожиданности и запрет на перемены Видео
08:38
Молчание недоимператора: почему Путин "забыл" об Украине мнение
08:18
Число больных коронавирусом в Украине пересекло "красную линию"
07:50
В Госдепе сделали заявление о летальном оружии для Украины Видео
Реклама
07:44
Дипломат раскрыл планы Путина по встрече с Зеленским на Донбассе Видео
07:14
Ведущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фото
07:09
В РФ заявили о новой "холодной войне" с США Видео
06:56
Россия решила выжидать момент для нападения на Украину мнение
06:42
Генпрокурор Венедиктова намекнула, что кума Путина могут посадить Видео
06:30
Изнурительные магнитные бури с 23 апреля 2021: сколько продлятся и что делать Видео
06:01
Политолог объяснил, почему опасны прямые переговоры Зеленского с Путиным Видео
05:28
Ученые продукты, которые провоцируют раннюю смерть Видео
05:02
Военный эксперт оценил худший сценарий агрессии армии РФ против Украины Видео
04:25
Исследователи отыскали еще один способ продления жизни
03:50
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт Видео
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
Реклама
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять