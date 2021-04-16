В Николаеве расстреляли мужчину: СМИ узнали, кто жертва

Убийство в Николаеве имеет признаки заказного, выяснили журналисты.
В Николаеве в четверг, 15 апреля, поздно вечером во дворе одного из домов злоумышленник несколько раз выстрелил в спину 38-летнему мужчине, пострадавший умер на месте преступления, а стрелок скрылся на машине.
Преступление совершено на ул. Декабристов, правоохранители узнали о нем в 23:45, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.
Убит 39-летний Тимур Ш., который официально не работал, не имел судимостей, однако приблизительно полгода назад был задержан по подозрению в торговле амфетаминами (психотропные вещества), несколько месяцев провел в следственном изоляторе, и его дело находится в суде, сообщает Новости-N со ссылкой на сведения полицейских.
Правоохранители считают, что преступление имеет признаки заказного.
Издание выяснило, что убийство совершено по ул. Декабристов во дворе дома №69. По его сведениям, Тимур Ш. приехал домой на авто BMW и припарковал его прямо у подъезда.
"…По всей видимости, он заметил киллера, потому что начал убегать. Убийца настиг его возле соседнего подъезда и произвел несколько выстрелов в спину… На звук выстрелов на улицу выбежали жители дома, в том числе и жена убитого. Они вызвали полицию и скорую. Помощь медиков не понадобилась – мужчина был мертв", – отмечается в материале.
Полиция начала производство по 1 ст. 115 Уголовного кодекса – умышленное убийство. Убийцу разыскивают.
- Справка. В Украине за умышленное убийство, совершенное на заказ, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, говорится на protocol.ua.
- Также возможно пожизненное заключение и конфискация имущества.