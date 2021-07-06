Случайно зацепился: на Волыни 8-летнего мальчика убило током

Ребенка не спасли/ Amperof

На Волыни в понедельник, 5 июля, погиб 8-летний мальчик. Трагедия произошла около 23:00 в селе Большой Омеляник. Ребенок скончался от удара электрического тока.

Как сообщили в пресс-службе полиции Волынской области на место происшествия выехали медики, однако спасти мальчика не удалось.

Правоохранители установили, что ребенок зашел в хозяйственное помещение, в котором стоял электростанок с разобранной пусковой кнопкой, за который он зацепился и получил поражение электрическим током.

Проведение реанимационных действий не помогло спасти ребенка. Сейчас его тело направлено на экспертизу, а по факту смерти сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в селе Тарасовка Пустомитовского района трагически погиб 14-летний парень. В департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА сообщили, что подростка якобы убила молния, однако в селе озвучивают совершенно другую причину смерти.

Парень погиб 2 июля в 21:45. Он только закончил 8 класс. Его и младшего брата мама воспитывала самостоятельно. По словам жителей села, мальчик умер из-за удара электрическим током в храме.

В местном храме идут ремонтные работы. Там снимали деревянный пол, потому что планировали поставить новый с подогревом. Покойный подросток прислуживал в храме, а в ночь трагедии помогал рабочим в церкви.