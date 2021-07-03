Смерть 14-летнего парня на Львовщине: жители села опровергли удар молнии и озвучили свою версию

По официальной версии, подросток погиб после удара молнии / УНИАН

В селе Тарасовка Пустомитовского района трагически погиб 14-летний парень. В департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА сообщили, что подростка якобы убила молния, однако в селе озвучивают совершенно другую причину смерти.

Парень погиб 2 июля в 21:45. Он только закончил 8 класс. Его и младшего брата мама воспитывала самостоятельно. По словам жителей села, мальчик умер из-за удара электрическим током в храме, передает ТСН.

В местном храме идут ремонтные работы. Там снимали деревянный пол, потому что планировали поставить новый с подогревом. Покойный подросток прислуживал в храме, а в ночь трагедии помогал рабочим в церкви. Под полом парень нашел металлическую трубу, в которой был неизолированный кабель. Когда подросток взял трубу в руку, его ударило током, в результате он умер.

Отмечается, что пол в храме делали в 1977 году, там даже нашли записку с именами мастеров, которые выполняли работы. Однако все они уже умерли, а потому не у кого спросить, для чего они оставили в трубе провод.

Как сообщал Главред, появились новые детали трагедии на Полтавщине. В конце апреля в селе Бреусовка нашли тело девушки – 16-летней Марии Бондаренко. Ее выбросили на обочину подруга и трое парней. Маша была жестоко изнасилована. Что касается причины смерти, то, по результатам судмедэкспертизы, девушка скончалась в результате отравления алкоголем

СМИ выяснили, что 15-летний насильник шантажом заставил друзей избавиться от тела. После один из подозреваемых отправился домой, чтобы успеть на онлайн-урок в школе, двое спокойно начали высаживать арахис, а насильник – отмывать следы преступления в машине.