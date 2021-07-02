В России восьмилетний мальчик умер в холодильнике

Мальчик не смог выбраться из старого холодильника / pixabay.com

В России восьмилетний мальчик играя в прятки, залез в советском холодильнике и умер. Ребенок не знал, что открыть его можно только снаружи.

Как сообщает издание "Фонтанка", трагедия случилась в ночь на пятницу, 2 июля, в Башкирии. Мальчик прятался от своих сестер. Однако те его так и не нашли.

Поиски ребенка начались вечером 1 июля. И только поздно ночью его родители заглянули в старый советский холодильник "Мир", который стоял за ненадобностью у сарая во дворе частного дома, где в 01:20 и нашли бездыханное тело малыша.

Мальчик не знал, что старые холодильники можно открыть только снаружи и не смог выбраться из ловушки. Он задохнулся.

На данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Напомним, вблизи Киева недавно произошло ЧП. Двое детей угодили в выгребную яму старого уличного туалета. Брат с сестрой играли возле старого лагеря и попросились у охранника в туалет. Мальчик упал в сантехническое отверстие, а сестра начала его спасать, однако и сама упала в яму. В результате, они двое погибли.

Добавим, во Львовской области, в селе Рясное, около полуночи 1 июля в ДТП погиб 11-летний мальчик, находившийся за рулем автомобиля BMW. Мальчик сидел на водительском сиденье и не справился с управлением, в результате чего автомобиль слетел с дороги в кювет. Помимо ребенка, в салоне были его отец и владелец транспортного средства, оба – в нетрезвом состоянии.