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Под Киевом двое детей угодили в выгребную яму: погибла 10-летняя девочка

15 июня 2021, 18:15
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Девочка пыталась спасти своего младшего брата, однако упала в яму и утонула.

Трагедия под Киевом
Под Киевом двое детей упали в выгребную яму: погибла 10-летняя девочка/ Полиция Киевской области

В селе Кийлов Бориспольского района на Киевщине 4-летний мальчик упал в выгребную яму уличного туалета. На помощь ребенку пришла его 10-летняя сестра, однако не смогла вытащить брата и сама упала в туалет.

Как сообщает полиция Киевской области, девочка скончалась, а мальчика доставили в больницу без сознания.

Трагедия случилась неподалеку бывшей базы отдыха, где играли дети недавно заселившихся ромов. Охранник пустил их в туалет заведения. В результате, мальчик провалился в сантехническое отверстие.

Услышав крики детей, мужчина бросился им на помощь. Обоих малышей вытащили в бессознательном состоянии. Медики констатировали смерть девочки. Мальчик сейчас находится в реанимации.

По данным полиции, семья в составе двух сестер с мужьями и восьми детей приехала в поселок из Ужгорода.

Читайте такжеПод Харьковом горе-мать выбросила младенца в туалет на вокзалеРанее сообщалось, что Одесский апелляционный суд не стал ужесточать наказание за убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко, которую Николай Тарасов пытался изнасиловать, а потом утопил в нечистотах, и не одобрил приговор к пожизненному лишению свободы.

Тело пропавшей 11-летней школьницы искали всем поселком несколько дней. 19 июня 2019 года его нашли в выгребной яме дома по соседству. 22-летний Николай Тарасов, который также принимал участие в поисках девочки, сознался в убийстве.

Автор: Ulyana Kukuruza
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