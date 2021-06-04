Суд отказался сажать убийцу 11-летней Даши Лукьяненко пожизненно / УНИАН

Одесский апелляционный суд не стал ужесточить наказание за убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко, которую Николай Тарасов пытался изнасиловать, а потом утопил в нечистотах.

Сторона обвинения просила заменить приговор Тарасова на пожизненное заключение – но суд оставил в силе решение посадить того на 15 лет, пишет 04868.com.ua.

Ранее суд мотивировал свое решение дать Тарасову 15 лет тюрьмы европейской практикой: в ЕС считается, что злоумышленник должен не просто понести наказание, но еще и иметь возможность исправиться.

Также остались в силе и суммы компенсации, которые должен выплатить Тарасов:

800 тысяч гривен – родителям убитой девочки,

110 тысяч гривен – в бюджет за судебные затраты,

36 тысяч гривен – за похороны.

Заседание суда прошло в закрытом режиме.

Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: что случилось