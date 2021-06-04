Суд отказался сажать убийцу 11-летней Даши Лукьяненко пожизненно

Также остались в силе и суммы компенсации, которые должен выплатить Тарасов.
Одесский апелляционный суд не стал ужесточить наказание за убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко, которую Николай Тарасов пытался изнасиловать, а потом утопил в нечистотах.
Сторона обвинения просила заменить приговор Тарасова на пожизненное заключение – но суд оставил в силе решение посадить того на 15 лет, пишет 04868.com.ua.
Ранее суд мотивировал свое решение дать Тарасову 15 лет тюрьмы европейской практикой: в ЕС считается, что злоумышленник должен не просто понести наказание, но еще и иметь возможность исправиться.
Также остались в силе и суммы компенсации, которые должен выплатить Тарасов:
- 800 тысяч гривен – родителям убитой девочки,
- 110 тысяч гривен – в бюджет за судебные затраты,
- 36 тысяч гривен – за похороны.
Заседание суда прошло в закрытом режиме.
Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: что случилось
- Напомним, в Ивановке на Одесчине 13 июня 2020 Дарья Лукьяненко ушла на занятия в танцевальный кружок и не вернулась.
- 19 июня нашли тело пропавшей 11-летней школьницы в выгребной яме дома по соседству. 22-летний Николай Тарасов сознался в убийстве, и подробно рассказал, как расправился над ребенком: когда он притащил девочку в дом, то попытался ее изнасиловать. Даша начала вырываться и кричать, он стал ее душить и изрезал острым предметом.
- Как свидетельствовали потом правоохранители, из-за "эмоционального перевозбуждения" у Тарасова не наступила эрекция. Разозлившись из-за "своей неспособности", а также осознавая, что о его преступлении станет известно, если он отпустит Дашу, Тарасов решил убить ребенка.
Автор: Диана Беловодская