Зажадничали путевки: на Киевщине вместо детей-льготников на море поехали дети чиновников

Дети-льготники остались без обещанного отдыха / Reuters

В поселке Димер Киевской области вспыхнул скандал вокруг путевок в детский лагерь. Вместо детей-льготников они достались детям сотрудников горсовета.

Как сообщает ТСН, отец одного из "потерпевших" Василий утверждает, что его сын должен был уехать к морю в Очаков, однако вместо него уехал другой ребенок.

Отмечается, что список из 70 детей, уже подписан и утвержден мокрой печаткою, попал в Сеть случайно, благодаря одному из депутатов Дымерского горсовета. И в нем настоящие имена тех, кто должен был попасть на отдых, финансированный государством. Однако на самом деле оказалось все по-другому. Те, кого в списке нет, купаются в море, а те, кто в нем есть, сидят дома.

На этот день как раз совпало заседание сесии горсовета, которое и началась с данного вопроса. Тем временем, люди не стали ждать решения депутатов и вышли на улицы с криками.

Мгновенно бывшая руководительница службы по делам детей рассказала, что списки составляла именно она. После инцидента и ее, и бухгалтера, который закупил путевки, уволили.

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Женщина утверждает, что перечень фамилий тех, "кто уехал на самом деле, она формировала по заявкам, которые льготники подали заблаговременно". Более того, она говорит, что розсылала эту информации по учебным заведениям, но данные почему-то получили не все.

В горсовете добавили, что их дети якобы тоже были льготниками и состояли на диспансерном учете. Однако эту информацию еще будут изучать.

Также отмечается, что стоимость путевок возместят "счастлиые" родители, которые отправили своих чад на отдых, а ребята, не попавшие на море, обязательно там побывают в текущем году.

Напомним, в лагере Артек в оккупированном Крыму выявлены случаи заболевания коронавирусом. Эту информацию подтвердили и в самом детском центре.

Детей и контактировавших с ними направили под медицинское наблюдение сроком на 14 дней в обсерватор. При этом не уточняется, сколько конкретно зараженных в Артеке. По неподтвержденным данным СМИ, COVID-19 выявили у шестерых детей. При этом лагерь продолжает работать в обычном режиме.