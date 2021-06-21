В TikTok запустили новый опасный челленж, за который могут "выкрутить руки"

В TikTok запустили новый челленж / Униан

В Киеве дети запустили в TikTok новый опасный челлендж, который тянет на статью Уголовного кодекса Украины. Несовершеннолетние воруют колпачки с логотипами с колес автомобилей и хвастаются этим в соцсети, предупреждают пользователи Facebook, пишет rbc.

Считается, что чем внушительнее у блогера коллекция из наворованного имущества, тем он круче.

Интересно, что в TikTok даже есть специальные аккаунты, посвященные теме автомобильных колпачков. Причем подобные ролики набирают десятки миллионов просмотров.

Кроме ответственности, предусмотренной законодательством Украины, за подобные действия детвора может просто попасть под горячую руку автовладельца.

"Если у кого-то в последнее время пропали колпачки с колес, то виной всему новые тренды малолетних. Если же вы родители и заметили дома коллекцию колпачков, дайте хорошо подзатыльник и пусть обратно пойдет вкрутит, потому что, если поймают выкрутят руки вмести с ушами", - подписано опубликованное в Сети видео.

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На кадрах подросток показывает украденную коллекцию автомобильных колпачков.

Ранее Главред писал о том, что украинская блогерша Мария Семенова вновь попала в скандал. На этот раз она появилась в прямом эфире Instagram во время новой вечеринки. На видео девушка просто в прямом эфире пила из бутылки алкоголь и принимала белое порошкообразное вещество.

В комментариях подписчики заметили, что это наркотики.