Киевская блогерша попала в новый скандал из-за "наркотиков" в прямом эфире

Блогерша снова влипла в скандал / Сегодня

Украинская блогерша Мария Семенова вновь попала в скандал. На этот раз она появилась в прямом эфире Instagram во время новой вечеринки.

Как сообщают Вартові Еспресо, на видео девушка просто в прямом эфире пила из бутылки алкоголь и принимала белое порошкообразное вещество.

В комментариях подписчики заметили, что это наркотики.

При этом позади блогерши видно как танцуют люди, а она говорит, что съела 60 таблеток какого-то горького вещества, и все это запивала алкоголем.

Отметим, Мария Семенова недавно разместила видео в Сети, на которых показал, как вместе с друзьями выпивала и развлекалась в апартаментах.

Они испортили стены, разбили зеркало в ванной, телевизор, залили водой пол, сломали мебель.

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В результате утром в номер нагрянула полиция и забрала всех в участок. На следующий день нарушительница заявила, что ее соцсети заблокировала полиция и она вовсе хочет покончить жизнь самоубийством.